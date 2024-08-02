انتهت أولمبياد باريس كرة يد - مصر (26)-(25) النرويج.. انتصااااااار الفراااااعنة

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

أحمد عادل - مصر – فرنسا – كرة يد – أولمبياد باريس 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لليد ضد النرويج، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

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نهاااااااية المباراة بفوز مصر على النرويج.

ق. 59 النتيجة الآن 26-25 لمصر والكرة مع مصر.

ق. 57 الفراعنة يتقدمون 25-23 لمصر.

ق. 53 التعادل يحكم 22-22

ق. 42 الفراعنة يتقدمون 18-17

ق. 33 هدف للفراعنة. 15-14 لمصر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 29 مصر تتقدم لأول مرة بهدف دودو 14-13 لمصر.

ق. 28 سيف الدرع يسجل التعادل لمصر. 13-13

ق. 26 دودو يتعااادل لمصر. 12-12

ق. 24 النتيجة الآن 12-9 للنرويج

ق. 22 النتيجة الآن 9-7 للنرويج.

ق. 18 مصر تسجل هدف التقدم عن طريق يحيى الدرع.

ق. 13 يحيى خالد يسجل التعادل لمصر من رمية جزاء. 4-4

ق. 5 إبراهيم المصري يسجل التعاااادل لمصر. 2-2

ق. 3 هدف ثاني للنرويج. 2-0 للنرويج.

بداية المباراة

أولمبياد باريس مصر لليد النرويج
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