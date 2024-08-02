تشكيل الجونة - إيتوجا وأرنو في الهجوم أمام الزمالك

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في ختام منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرسول - عبد الله عبادي - سيف الدين علي - صبري رحيل

خط الوسط: أحمد شوشة - رضا السيد - محمد الدغيمي

خط الهجوم: فرانك إيتوجا - أرنو راندريانانتينانيا - أيمن سعد "موكا"

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

بينما يحتل الجونة المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة من 31 مباراة.