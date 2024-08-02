تشكيل الجونة - إيتوجا وأرنو في الهجوم أمام الزمالك

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

الجونة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في ختام منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

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خط الدفاع: أحمد عبد الرسول - عبد الله عبادي - سيف الدين علي - صبري رحيل

خط الوسط: أحمد شوشة - رضا السيد - محمد الدغيمي

خط الهجوم: فرانك إيتوجا - أرنو راندريانانتينانيا - أيمن سعد "موكا"

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

بينما يحتل الجونة المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة من 31 مباراة.

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