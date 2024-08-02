تشكيل الزمالك - الزناري يقود الدفاع.. وناصر ماهر في الوسط ضد الجونة

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 20:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفال الزمالك أمام بيراميدز

يبدأ سيف الجزيري في هجوم الزمالك لمواجهة الجونة في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في التاسعة مساءً بختام مباريات الجولة.

ويعود مصطفى الزناري في الدفاع بدلا من أحمد رفاعي، ويبدأ سيف جعفر في الوسط رفقة ناصر ماهر.

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ويجلس أوباما وشيكابالا وناصر منسي على مقاعد البدلاء.

ويغيب الثنائي عبد الله السعيد وسامسون أكينيولا عن قائمة الأبيض في المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد– سيف جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز - أحمد مجدي - حسن أبو المعاطي - محمد السيد - يوسف إبراهيم "أوباما" - عمار ياسر - حازم أسامة - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من 31 مباراة.

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