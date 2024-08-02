أولمبياد باريس – لملاقاة المغرب.. صغار إسبانيا يثأرون لكبارهم ويقصون اليابان بثلاثية

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز يحتفل بهدف إسبانيا الأولمبي في اليابان

ثأر شباب منتخب إسبانيا لكبارهم، وأقصوا اليابان من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 على حساب اليابان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ثأر لما فعله كبار اليابان بهزم إسبانيا في دور المجموعات لكأس العالم 2022 قبل خروج الإسبان من دور الـ16 أمام المغرب.

سجل فيرمين لوبيز هدفا إسبانيا الأول والثاني، فيما سجل أبيل رويز الهدف الثالث.

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وبذلك، تلعب إسبانيا مع المغرب في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل.

التشكيل

بدأ سانتياجو دينيا مدرب منتخب إسبانيا بـ أرناو تيناس كحارس مرمى، ضمن إجراءات العودة لتشكيل الفريق الأساسي على خلاف ما لعب به ضد مصر.

التشكيل شهد أيضا البدء بـ أبيل رويز كمهاجم صريح، ومن خلفه سيرجيو جوميز بجانب فيرمين لوبيز، وآيمار أورزو.

وصف المباراة

تقدمت إسبانيا مبكرا بصاروخ رائع في الدقيقة الـ11. تصويبة يسارية من فيرمين لوبيز، سكنت شباك ليو كوكوبو.

هدف هو الأول في شباك اليابان خلال البطولة بأكملها.

اليابان أدركت التعادل في الدقيقة الـ41 بعد تمريرة استملها ماو هوسويا داخل منطقة الجزاء واستدار وسدد بيمناه أرضية في الشباك.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، تبين وجود هوسويا في موقف تسلل، ليلغي دحان بيدا الحكم الموريتاني الهدف بقرار من تقنية الفيديو.

اليابان لم تستسلم، وكادت تسجل التعادل في الوقت الضائع من مخالفة، قابلها شونسوكي ميتو برأسية في القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا.

الشوط الثاني

اليابان بدأت الشوط الثاني بتبديل أول بدخول شوتو فوجيو بدلا من فوكي يامادا.

فيرمين لوبيز كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ47 من تصويبة رائعة، تصدى لها ليو كوكوبو إلى ركنية.

ثاني تبديلات اليابان كانت في الدقيقة الـ67 بدخول كين ساتو بدلا من كوكي ساتو.

ردت إسبانيا في الدقيقة الـ70 بدخول أدريان بيرنابي بدلا من أليكس باينا.

فيرمين لوبيز سدد مخالفة قوية في الدقيقة الـ71 وتصدى لها الحارس إلى ركنية.

نفذت الركنية في الدقيقة الـ73 وأخرجها الدفاع لتصل إلى فيرمين لوبيز الذي استلمها ثم سددها بقوة في المرمى مسجلا الهدف الثاني بشكل رائع.

هدف هو الثالث لـ فيرمين لوبيز في البطولة.

هنا تدخل جو أويوا مدرب اليابان مجددا ودفع بـ أساهي يونيكا في الدقيقة الـ75 بدلا من شونسوكي ميتو.

ومرة أخرى حاولت اليابان في الدقيقة الـ80 عن طريق ماو هوسوي الذي قطع الكرة من المدافع وانفرد وسدد بجانب القائم بقليل.

إسبانيا أجرت ثلاث تبديلات في الدقيقة الـ84 بدخول دييجو لوبيز، وبينات تورينتيس، وميجيل جوتيريز بدلا من فيرمين لوبيز، وآيمار أروز، وسيرجيو جوميز.

اليابان أيضا دفعت بـ رياتورا أراكي بدلا من ياماموتو.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة الـ85 عن طريق أبيل رويز. ركنية أخطأ الدفاع والحارس في التعامل معها، ليتابعها رويز في المرمى الخالي مسجلا الثالث، ولينتهي اللقاء بفوز إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

بتلك النتيجة، تلعب إسبانيا مع المغرب في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل.

أولمبياد باريس إسبانيا اليابان
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