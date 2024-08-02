هداف الدوري الإسباني ينتقل إلى روما

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 19:57

كتب : FilGoal

أرتيم دوفبيك

أعلن نادي روما عن تعاقده مع المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك هداف الدوري الإسباني، قادما من جيرونا.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فقد كان لمالك روما الأمريكي دان فريدكين دورا بارزا في حسم هذه الصفقة، بمفاوضات مباشرة مع مجموعة سيتي جروب التي يتبعها جيرونا.

ويوقع اللاعب مع روما عقدا مدته 5 سنوات، ينتهي في يونيو 2029.

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واحتل دوفبيك صدارة هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 24 هدفا.

وتفوق دوفبيك على ألكساندر سورلوث مهاجم فياريال بفارق هدف وحيد.

وأنهى جيرونا الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 81 نقطة.

فيما أنهى روما موسمه في المركز السادس بالدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة.

المهاجم الأوكراني البالغ من العمر 27 عاما، خاض مسيرته المحلي بين فرق شيرك دنيبرو ودنيبرو وإس كي دنيبرو، وخارجها لعب مع زاريا بالتي المولدوفي، وفريقي ميتيلاند وسونديريسكي في الدنمارك.

تجربته الوحيدة في الدوريات الخمسة بدأت مع جيرونا في صيف 2023، وفي موسمه الأول كان هداف الليجا.

أرتيم دوفبيك الدوري الإيطالي روما هداف الدوري الإسباني
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