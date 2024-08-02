خبر في الجول - عقبة كبرى وحلها.. كواليس مفاوضات الزمالك مع بنشرقي

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

هدف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام غزل المحلة

يستمر الزمالك في مفاوضاته بهدف إعادة جناحه السابق المغربي أشرف بنشرقي إلى صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن العقبة الرئيسية أمام عودة بنشرقي هي الفجوة بين مطالبه المادية وبين عرض الزمالك الحالي.

ويطلب المغربي مليون و800 ألف دولار سنويا، بينما لم يصل عرض الزمالك إلى مليون دولار حتى الآن.

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على الناحية الأخرى علم FilGoal.com أيضا أن الزمالك يرى أن مليون دولار هو السقف الذي لا يمكن تخطيه في تلك المفاوضات.

كما يعتبر الزمالك أن عامل الوقت لا يزال في صالحه، نظرا لأن الموسم الحالي من الدوري المصري لم يبلغ نهايته بعد، وبالتالي لم تبدأ فترة القيد، مما يعني أنه يمكنه الانتظار لبضعة أيام قبل إعادة تحريك الأمور.

أما إذا خفض بنشرقي طلباته المالية، فإن الزمالك ينوي إنهاء الأمور في أسرع وقت ممكن، كما لا توجد لديه أي مشكلة في توفير مقدم التعاقد.

ووفقا لما علمه FilGoal.com أيضا، فإن بنشرقي لم تصله أي عروض أخرى في الوقت الحالي.

وانضم بنشرقي مطلع موسم 2023 - 2024 إلى الريان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.

أشرف بنشرقي الزمالك الدوري المصري
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