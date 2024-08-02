خبر في الجول - سيراميكا يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقد أحمد رمضان

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 19:28

كتب : أحمد الخولي

سيراميكا - الزمالك - أحمد رمضان

وانضم أحمد رمضان لصفوف سيراميكا في صيف 2022 قادما من الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رمضان جدد تعاقده لمدة 3 مواسم.

وكان تعاقد رمضان مع سيراميكا ينتهي في 2025، أي بنهاية الموسم المقبل.

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وخاض رمضان 63 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 2 في جميع المسابقات بقميص سيراميكا وحصد لقب كأس الرابطة.

ويستعد قلب الدفاع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية للموسم الثاني على التوالي ضد طلائع الجيش الشهر الجاري.

وأصبح صاحب الـ 27 عاما لاعبا دوليا تحت قيادة روي فيتوريا وخاض حتى الآن 3 مباريات بقميص منتخب مصر.

وتدرج المدافع في شباب الأهلي وأعير لصفوف حرس الحدود ووادي دجلة وسموحة وعاد للأهلي مجددا.

وفي صيف 2022 انتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي.

أحمد رمضان الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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