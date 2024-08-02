انتهت أولمبياد باريس - مصر (1) 5-4 (1) باراجواي.. إلى المربـــــــــع الذهبـــــــــي

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 19:21

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل يحتفل بهدف تعادل مصر الأولمبي ضد باراجواي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد باراجواي، في ربع نهائي منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس 2024.

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إبراهيم عادل يسجل الركلة الأخيرة ويقود مصر للمربع الذهبي

دييجو جوميز يسدد الركلة الأولى بكل قوة في منتصف المرمى

نهاية الوقت الإضافي الثاني.. إلى ركلات الترجيح

ق. 120+2 مخالفة خطيرة لباراجواي لكن تنفذ خارج الملعب.

ق. 114 كرة ثابتة قابلها جيلبيرتو فلوريس برأسية فوق المرمى.

ق. 110 كريم الدبيس يشارك بدلا من زيزو المصاب.

ق. 110 زيزو يسقط ويتلقى العلاج.

ق. 107 الحاااارس يمنع الثاني. ضربة حرة نفذها زيزو داخل منطقة الجزاء ودربكة من الدفاع يقابلها إبراهيم عادل بتصويبة حولها الحارس إلى ركنية.

بداية الوقت الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول

ق. 99 إنذار لـ مارسيلو بيريز بسبب ضرب عبد المجيد بدون كرة.

ق. 99 إنذار لـ أحمد عاطف بسبب مخالفة في منتصف الملعب.

بعد مراجعة الفيديو، الحكم لا يحتسب شيء لمصر

ق. 93 الحكم يعود للفيديو من أجل ركلة جزاء لمصر

ق. 91 حسام عبد المجيد يسقط ويتلقى العلاج

ق. 90 بينية من النني إلى إبراهيم عادل على الجهة اليسرى والذي مر وأرسل عرضية حولها الدفاع إلى ركنية.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي.. إلى شوطين إضافيين

ق. 96 مصطفى سعد يتلقى العلاج.

ق. 87 جوووووووووووووووول التعااااادل. عرضية من زيزو ورأسية من إبراهيم عادل يسجل التعاااااادل

ق. 81 إنذار لزيزو بسبب الاعتراض.

ق. 79 تبديل ثالث لمنتخب مصر بدخول مصطفى سعد بدلا من محمود صابر.

ق. 78 تبديلان لمنتخب مصر بدخول بلال مظهر وأحمد عاطف بدلا من أسامة فيصل، ومحمد شحاتة.

ق. 77 تبديل جديد لباراجواي بدحول جيلبيرتو فلوريس بدلا من إنسيسو.

ق. 75 تصويبة من محمود صابر والحارس يحولها إلى ركنية.

ق. 71 هدف أول لباراجواي عن طريق دييجو جوميز. ضربة مرمى نفذها الحارس روبيرتو فيرنانديز وارتقى لها يولو إنسيسو ليحصل عليها برأسه من أمام حسام عبد المجيد ثم مررها بينية قبل أن تزل على الأرض إلى دييجو جوميز الذي انفرد وسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 70 تبديل أول لباراجواي بدخول جوستافو كابييرو بدلا من أليكسيس كانتيرو.

ق. 67 تصويبة جديدة من أسامة فيصل يتصدى لها الحارس.

ق. 65 إنذار لـ كوكا لتعطية مرتدة باراجواي

ق. 64 أووووه إبراهيم عادل يضغط ويقطع الكرة ثم تصل الكرة إلى أسامة فيصل الذي يتسلم ويسدد مباشرة ليتصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 62 أوووه خطيرة لباراجواي بعد ركنية مرت من الجميع بمن فيهم المدافع المتقدم رومان فيرناندو وتخرج لخارج المرمى.

ق. 54 تصويييييبة من النني فوق المرمى.

ق. 53 حمزة علاء يتألللق.. بينية إلى مارسيلو بيريز الذي سدد بقوة وتصدى لها حمزة علاء إلى ركنية.

ق. 46 انطلااااقة رائعة من زيزو ثم عرضية أرضية مرت أمام إبراهيم عادل الذي حاول تسجيلها في الشباك الخالية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 مرتدة إلى باراجواي عن طريق مارسيلو بيريز وتصويبة تصدى لها حمزة علاء إلى ركنية.

ق. 45 أوووه عرضية من محمد شحاتة ورأسية محمود صابر تصدى لها الحارس روبيرتو فيرنانديز.

ق. 43 تصويبة جديدة من إنسيسو بجانب المرمى.

ق. 38 تدخل قوي على قدم كوكا ومخالفة في وسط الملعب واعتراضات من ميكالي بسبب الخشونة.

ق. 35 تصويبة من جوليو إنسيسو فوق المرمى.

ق. 33 عرضية من أسامة فيصل حاول إبراهيم عادل تسديدها على الطائر لكن مرت من أمامه.

المباراة تتوقف لشرب الماء، وأسامة فيصل يتلقى العلاج.

ق. 30 أوووه ماذا أهدرت يا محمود صابر! مجهود رائع من أسامة فيصل ثم عرضية أرضية تركها إبراهيم عادل إلى محمود صابر الذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه لكن أنقذها الدفاع إلى ركنية.

ق. 28 دييجو جوميز يسدد المخالفة وحمزة علاء يتصدى بثبات.

ق. 27 مخالفة خطيرة لباراجواي على حدود منطقة الجزاء ضد أسامة فيصل.

ق. 23 تهديد أول بتصويبة من محمد شحاتة بجانب القائم.

ق. 20 عودة النني لأرض الملعب.

ق. 18 محمد النني يسقط على أرض الملعب ممسكا بالعضلة الخلفية.

ق. 7 الركنية قابلها دييجو جوميز برأسية فوق المرمى.

ق. 6 تمريرة بينية إلى أليكسيس كانتيرو الذي انفرد وكاد يسدد لكن حسام عبد المجيد تدخل أمامه في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة

أولمبياد باريس منتخب مصر باراجواي روجيريو ميكالي
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