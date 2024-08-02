تشكيل باراجواي الأولمبي – تعديل وحيد على أسماء ساجوير المعلنة قبل 24 ساعة ضد مصر

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

باراجواي - البرازيل

أجرى كارلوس جارا ساجوير مدرب منتخب باراجواي الأولمبي، تعديلا وحيدا على تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر عن الأسماء التي أعلنها قبل 24 ساعة.

وظهر ساجوير في المؤتمر الصحفي للقاء أمس الخميس، وأعلن أسماء التشكيل الأساسي الذي سيخوضه به فريقه اللقاء.

التشكيل الرسمي شهد تعديلا وحيدا عن التشكيل المعلن سلفا، بدخول أليكسيس كانتيرو في وسط الملعب بدلا من آنخيل لوكينا.

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من جهة أخرى، يغيب عن باراجواي في المباراة كل من مارسيلو فيرنانديز، وجوستافو كاباييرو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل باراجواي كالتالي:

حارس: روبرتو جاتيتو.

الدفاع: دانييل ريفاس- رونالدو دي خيسوس- فابيان بالبوينا- آلان نونيز

الوسط: أليكسيس كانتيرو - ماركوس جوميز- وايلدر فييرا

أمامهم: دييجو جوميز- جوليو إنسيسو.

الهجوم: مارسيلو بيريز.

ويلعب منتخب باراجواي مع منتخب مصر بعد قليل في ربع نهائي منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس 2024.

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