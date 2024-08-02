أولمبياد باريس - تنس.. شفيونتيك تحصد برونزية فردي السيدات

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 19:04

كتب : FilGoal

إيجا شفيونتيك

حصدت البولندية إيجا شفيونتيك الميدالية البرونزية في منافسات فردي سيدات في التنس بأولمبياد باريس 2024.

وفازت إيجا المصنفة الأولى على العالم في مباراة المركز الثالث على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا، المصنفة 67 عالميا.

وجاء نتيجة الشوطين: 6-2 و6-1.

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وكانت إيجا قد خسرت من الصينية تشينوين تشينج بنتيجة 6-2 و7-5 لتخرج من نصف النهائي في واحدة من مفاجآت البطولة.

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وتأهلت تشينج إلى النهائي في الألعاب الأولمبية لتصبح أول لاعبة آسيوية تصل إلى نهائي فردي السيدات أو الرجال في الأولمبياد.

كما أصبحت أول لاعبة تهزم المصنفة الأولى على العالم في الملاعب الترابية.

وفشلت شفيونتيك في دخول التاريخ بالتتويج في موسم واحد بلقب رولان جاروس وذهبية الأولمبياد، لتكرر إنجاز الألمانية شتيفي جراف عام 1988.

فقد حصدت أسطورة التنس الألمانية لقب رولان جاروس في هذا العام، ثم حققت الذهبية في أولمبياد سول.

باريس 2024 أولمبياد باريس البولندية إيجا شفيونتيك
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