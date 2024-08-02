أولمبياد باريس - السباحة الفلسطينية ترزي: نعاني بطرق لا يستطيع أحد فهمها

أبدت السباحة الفلسطينية فاليري ترزي فخرها بتمثيل فلسطين في مشاركتها الأولمبية الأولى، بعد نهاية مشوارها في تصفيات سباق 200م في أولمبياد باريس 2024.

وقالت ترزي في تصريحاتها لصحيفة الشرق الأوسط: "اللعب في الأولمبياد كان حلمي منذ الصغر ولكن تمثيل فلسطين يعني أكثر من ذلك كثيرا بالنسبة لي".

وأضاف "أستطيع رفع العلم عندما لا يستطيع الآخرون ذلك، ويمكنني فعل ما أحبه كل يوم، وهذا ليس الواقع لجميع الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم".

وأكمل "نحن (الفلسطينيون) نعاني بطرق لا يستطيع أحد فهمها. التواجد هنا والقدرة على نشر الرسالة بأكثر الطرق سلمية هو أقصى ما يمكنني طلبه".

وعن نتيجتها في السباق قالت: "واجهت مشكلة في السباق حيث تمزق الرداء مرتين قبل السباق وبالتالي وصلت بالكاد إلى غرفة الاستعداد قبل السباق".

واختتمت "سأبقى في باريس حتى حفل الختام وأشجع جميع زملائي".

وأنهت ترزي -24 عاما- السباق خلال 2:20.45 دقيقة في المركز الثاني والثلاثين.

وولدت السباحة في إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية.