كرة طائرة - محمد مصطفى "لعبة" يعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد أولمبياد باريس

أعلن محمد مصطفى "لعبة" اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب في الكرة الطائرة.

جاء ذلك بعد توديع منتخب مصر للطائرة منافسات أولمبياد باريس 2024 من دور المجموعات دون أي فوز.

وكتب لعبة عبر حسابه على إنستجرام: "اليوم سوف تكون آخر محطاتي الدولية مع منتخب مصر باريس 2024".

وأضاف "ـشكر زملائي في الفريق وأتمنى لهم التوفيق في كل ما هو قادم كنت أتمنى أن النهاية تكون سعيدة أكثر من ذلك ولى الأسباب الخاصة بي".

وأتم "قدر الله ما شاء فعل أراكم علي خير ونلتقي قريبا".

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وخسر منتخب مصر للطائرة من إيطاليا وبولندا والبرازيل في دور المجموعات ليودع مبكرا.

وأعلن الزمالك منذ أيام عودة لعبة لصفوفه مرة أخرى بعد موسم احترافي وحيد.

لعبة البالغ 36 عاما سبق له تمثيل الأهلي والاتحاد والزمالك من قبل.

من هو محمد مصطفى "لعبة"؟