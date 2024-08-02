أولمبياد باريس - المغرب لنصف النهائي لأول مرة في تاريخه برباعية قياسية ضد أمريكا

وصل منتخب المغرب لنصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 بسحق أمريكا بنتيجة 4-0 في أولى مباريات ربع النهائي.

سجل رباعية أسود أطلس كل من سفيان رحيمي وإلياس أخوماش وأشرف حكيمي والمهدي موهوب.

وأصبح منتخب المغرب ثالث منتخب عربي يصل لنصف نهائي منافسات كرة القدم في الأولمبياد بعد مصر والعراق.

ورفع المغاربة رصيدهم من الانتصارات لـ 3 في باريس 2024 بعدما حققوا فوزا وحيدا في 12 مباراة منذ نسخة 1992 سابقا.

وسيلتقي منتخب المغرب في نصف النهائي مع الفائز من إسبانيا واليابان.

وصف المباراة

تقدم منتخب المغرب في الدقيقة 27 من علامة جزاء سجلها سفيان رحيمي بعدما تحصل عليها بنفسه.

ورفع رحيمي رصيده لـ 5 أهداف في النسخة الحالية متربعا على صدارة هدافي البطولة.

شوط أول انتهى بتقدم المغرب بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل إلياس أخوماش الهدف الثاني بعد عرضية من الزلزولي في الدقيقة 63.

وأصبح أخوماش ثالث أصغر لاعب يسجل للمغرب في الأولمبياد بعمر 20 عاما و3 أشهر.

وبعد 7 دقائق وبمجهود فردي أكثر من رائع توغل أشرف حكيمي وسدد كرة أرضية على يسار الحارس سكنت الشباك لتصبح النتيجة 3-0.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء تحصل الأسود على ركلة جزاء.

وانبرى لها المهدي موهوب وأودعها في الشباك مسجلا الهدف الرابع لتصبح النتيجة 4-0.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي يحقق فوزا بفارق 4 أهداف في الأولمبياد منذ فوز مصر على غانا 5-1 في 1964.

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