انتهت أولمبياد باريس - اليابان (0)-(3) إسبانيا.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اليابان وإسبانيا، ضمن مباريات ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

نهاية المباراة

ق. 85 جووووول ثالث لإسبانيا عن طريق أبيل رويز.

ق. 72 جووووووووووووووووووول ثاااااني. ركنية أخرجها الدفاع وقابلها فيرمين لوبيز بتصويبة راااائعة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 71 مخالفة لإسبانيا نفذها فيرمين لوبيز وتصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 47 تصويبة جديدا من فيرمين لوبيز، يحولها الحارس الياباني إلى ركنية.

تبديل لليابان مع بداية الشوط الثاني بدخول شوتو فوجيو بدلا من فوكي يامادا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+6 القاااائم يمنع التعادل. مخالفة لليابان نفذت داخل منطقة الجزاء، وقابلها شونسوكي ميتو برأسية في القائم الأيمن.

ق. 44 بعد ثلاث دقائق من المراجعة، دحان بيدا الحكم الموريتاني يلغي الهدف للتسلل بقرار من حكام الفيديو.

ق. 41 جووووووووووول التعاااادل لليابان عن طريق ماو هوسويا. تمريرة استلمها داخل منطقة الجزاء واستدار وسدد بيمناه أرضية في الشباك.

ق. 11 جوووووول أووووول لإسبانيا.. تصويبة راااائعة من فيرمين لوبيز بيسراه تسكن الشباك.

بداية المباراة