أولمبياد باريس – تنس.. ألكاراز يعادل رقما تاريخيا صمد لـ 120 عاما بانتظار دجوكوفيتش في النهائي

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 17:58

كتب : أحمد العريان

كارلوس ألكاراز

تأهل كارلوس ألكاراز لاعب التنس الإسباني إلى نهائي منافسات كرة التنس الفردي في أولمبياد باريس 2024.

وجاء تأهل ألكاراز ليحطم رقما تاريخيا صمد لـ 120 عاما، إذ أصبح أصغر لاعب يبلغ نهائي منافسات الفردي في التنس منذ أولمبياد 1904 بعمر 21 عاما وشهرين.

ولكن يبقى الرقم الأفضل محجوزا لللاعب الأمريكي السابق روبيرت ليروي، والذي بلغ نهائي منافسات الفردي في أولمبياد سانت لويز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1904 بعمر 19 سنة و6 أشهر.

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ألكاراز سينتظر في النهائي مواجهة الفائز بين الأسطورة نوفاك دجوكوفيتش، والإيطالي لورينزو موسيتي في نصف النهائي الآخر، والذي يقام حاليا.

وإذا استطاع ألكاراز تحقيق الميدالية الذهبية، فسيصبح ثاني لاعب يفوز بألقاب فرنسا المفتوحة، وويمبلدون، وذهبية الأولمبياد للفردي في نفس الموسم بعد مواطنه رافائيل نادال عام 2008.

كان ألكاراز قد ودع منافسات الزوجي في التنس من ربع النهائي، والذي شارك فيها رفقة رافائيل نادال.

نادال أسطورة التنس لم ينس ألكاراز رغم خروجه من المنافسات، إذ كتب له رسالة دعم قائلا: "شكرا كارلوس ألكاراز على هذه الأيام الرائعة من عدة جوانب".

وأتم "كانت تجربة لا تنسى معك، ومع كل الفريق. والآن، الأهم، ننتظر منك ميدالية، وقد أصبحت قريبا للغاية. أنت قادر على تحقيق ذلك. نحن جميعا معك!".

ويقام نهائي منافسات فردي التنس بعد غد الأحد، والموافق 4 أغسطس على ملعب رولاند جاروس.

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