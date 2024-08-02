أولمبياد باريس - آدم أصيل.. مصري يمثل تركيا من أجل حلم الميدالية الأولمبية

آدم أصيل لاعب تركيا في الجمباز الفني بأولمبياد باريس 2024 هو في الأصل عبد الرحمن الزمزمي لاعب مصر السابق.

أصيل شارك من قبل في أولمبياد طوكيو 2020 وتأهل لنهائي 3 منافسات باسم تركيا.

والآن ينافس مع الأتراك في باريس 2024 بحثا عن ميدالية أولمبية أولى في مسيرته.

من هو آدم أصيل؟

ولد في الإسكندرية بمصر في 1999، واسمه الحقيقي عبد الرحمن الزمزمي.

مثل مصر بين 2007 وحتى 2017، وفي بطولة العالم 2017 التي أقيمت في مونتريال بكندا احتل المركز 37 ولم يصل للنهائي

في 2018 سافر عبد الرحمن لتركيا وتدرب بجد دون أن ينافس في أي بطولة عالمية انتظارا للحصول على الجنسية.

وعندما جاءت لحظة الحقيقة وأصبح مواطنا تركيا بدأ عبد الرحمن بداية جديدة كليا، فغير اسمه إلى عبد الرحمن الجمل.

ونافس بهذا الاسم مع تركيا في بطولة أوروبا 2020. وبعد عام واحد غيره مرة أخرى وأصبح آدم أصيل.

وقال عبد الرحمن أو آدم: "غيرت بلدي كي أصبح شيئا مهما في العالم، أريد أن يصبح اسمي معروفا للعالم وهو ما دفعني لتغيير اسمي لأنني أردت أن أكون لاعب جمباز جديد للجميع".

وعن العمل أجاب: "لست موهوبا للغاية لكنني أعمل بجدية شديدة، أعمل بذكاء أيضا لأنني أعلم أحيانا أن زملائي يعملون بجدية شديدة، أستمع دائما إلى جسدي".

وأضاف "أعتقد أنه إذا كنت موهوبا ولا تعمل بجد، فلن تحقق شيئا. ولكن إذا لم تكن موهوبا وكنت تعمل بجد حقا وترغب حقا في ذلك، فسوف تصبح شيئا مهما للغاية. هذه هي لعبة الجمباز التي أنا عليها، ولهذا السبب غيرت بلدي".

وفي بطولة أوروبا والتي أقيمت في أنطاليا أصبح أول لاعب جمباز تركي يفوز بلقب كل الأجهزة في بطولة القارية.

وبعد التتويج التاريخي صرّح قائلا: "لن أترك الجمباز حتى أصبح بطلا أولمبيا، إذا حدث هذا في باريس، سأنهي مسيرتي مع الجمباز".

أصيل حقق الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا، واحتفل معه زملائه برفعه في الهواء احتفالا باللحظة التاريخية.

وقال أصيل حينها بعد الفوز باللقب الأوروبي: "أريد فقط أن أتذكر الدعم الذي تلقيته من زملائي في الفريق ومن البلد الذي قبلني كواحد منهم. وبالطبع، عائلتي، لأنهم دعموني كثيرا. لم أر عائلتي منذ حوالي خمس سنوات".

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بأنه تركي أم مصري أكثر، قال أسيل: "الأمر صعب للغاية لأن مصر هي بلدي أيضا. عشت في مصر لفترة طويلة وكل أصدقائي ومدرستي وعائلتي هناك، لكن البلد الذي دعمني وآمن بي حقا هو تركيا".

وأوضح "لذلك أقبل نفسي كتركي أكثر من كوني مصري في الجمباز، ولكن في الحياة بالطبع فإن مصر قريبة جدا من قلبي لأنها وطني طفولتي".

وأتم "زملائي في الفريق ينادونني باسم عبدل، أما آدم فهو مخصص للجمباز فقط".

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آدم منذ أن حمل علم تركيا في 2020 فاز بـ 9 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات في بطولة العالم وبطولة أوروبا وألعاب البحر المتوسط وألعاب التضامن الإسلامي وبطولة العالم للجامعات.

عبد الرحمن سبق وأن أجرى حوارا مع صحيفة "أخبار اليوم" في 2022 أي بعدما حمل علم تركيا وقال:"كنت في مصر بقول للاتحاد المصري للجمباز عايز أكون بطل عالمي أو أولمبي كان الرد بيجيلي بهزار ويضحكوا عليا ويقولوا إحنا فين وهما فين، وده راجع لأن التفكير عندهم محدود جدا، لأن الدعم محدود، وعشان كده لما يطلع أي لاعب يقولهم أنا عايز أبقى بطل عالم يضحكوا عليه".