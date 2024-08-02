مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض لـ وسام أبو علي؟ ندرس كل شيء.. ولكن

ما هو موقف الأهلي حال وصول عرض لا يمكن رفضه لضم وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر.

وكان موقع "tipsbladet" الدنماركي ذكر اليوم الجمعة أن تألق وسام أبو علي اللافت للنظر مع الأهلي جذب اهتمام أندية أوروبية وسعودية لضمه.

وأشار التقرير إلى أن السؤال الحالي هو هل سوف يستطيع الحفاظ على مهاجمه في ظل مشاركته في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري والصيف المقبل في نسختها المستحدثة؟

فما هو موقف الأهلي؟

رد مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "عرض لوسام أبو علي لا يمكن رفضه؟ أي عرض يصل لنا يتم دراسته بشكل جيد".

واستدرك المصدر " لكننا لن نتحدث عن عروض لم تصل حتى الآن".

وضم الأهلي وسام أبو علي صاحب الـ25 عاما قادما من سيريس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مقابل مليون و700 ألف يورو، لمدة 4 مواسم ونصف، مع إضافة نسبة 10% من إعادة البيع لناديه السويدي.

وسجل أبو علي 16 هدفا وصنع ستة في 23 مباراة شارك فيها في كل البطولات مع الأهلي.