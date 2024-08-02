أصبح الأغلى في تاريخ النادي.. فولام يعلن التعاقد مع سميث رو

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 16:19

كتب : FilGoal

إيميل سميث رو

أعلن نادي فولام تعاقده مع إيميل سميث رو لاعب أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب الإنجليزي على عقد حتى 2029 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن الاتفاق تم مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

وأصبح سميث رو الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

ودفع فولام 27 مليون جنيه استرليني كمبلغ ثابت مع إضافة 7 ملايين على سبيل المكافآت وفقا لرومانو.

ولم يشارك كثيرا اللاعب الإنجليزي في المباريات مع أرسنال خلال الموسم المنقضي.

واستثمر فولام أموال بيع جواو بالينيا إلى بايرن ميونيخ بالتعاقد مع سميث رو.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما 19 مباراة مع أرسنال الموسم المنقضي، لكن بعدد دقائق وصلت إلى 475 دقيقة فقط.

وتمكن سميث رو من صناعة هدفين خلال عدد الدقائق القليلة التي لعبها.

وعانى سميث رو من الإصابات كثيرا إذ في موسم 2022-2023 خاض عملية جراحية لإصلاح وتر تالف في الفخذ، وابتعد عن الملاعب 121 يوما.

ولحقت به الإصابات مرة أخرى في الموسم المنقضي إذ تعرض في الركبة وأخرى في الكاحل وغاب ما مجموعه 46 يوما بواقع 10 مباريات.

الدوري الإنجليزي أرسنال إيميل سميث رو فولام
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