تقرير دنماركي: وسام أبو علي يجذب اهتمام الأندية السعودية

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 16:15

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي بهدفه مع الأهلي ضد البنك الأهلي

جذب التألق اللافت للنظر لمهاجم الأهلي وسام أبو علي أنظار واهتمام أندية أوروبية وسعودية.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف موقع "tipsbladet" الدنماركي في تقرير له اليوم الجمعة أن أبو علي الذي سجل 16 هدفا وصنع ستة في كل البطولات مع الأهلي جذب أنظار الأندية الأوروبية والسعودية.

وأشار التقرير إلى أن ذلك النوع من التألق يصبح معه من البديهي وجود استفسارات من أندية أخرى ترغب في ضم اللاعب صاحب الجنسية الفلسطينية والدنماركية.

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لكن أوضح القرير أنه في ظل جنسية أبو علي الفلسطينية فإن جذب أنظار الأندية في الشرق الأوسط وبالتحديد السعودية يعد أمرا طبيعيا.

وأوضح التقرير أنه طبقا لمعلومات الصحيفة فإن وكلاء أبو علي وصل إليهم بالفعل عدة استفسارات عن موقف اللاعب الذي انضم للأهلي في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي وسام أبو علي صاحب الـ25 عاما قادما من سيريس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مقابل مليون و700 ألف يورو، لمدة 4 مواسم ونصف، مع إضافة نسبة 10% من إعادة البيع لناديه السويدي.

وأشار التقرير إلى أن السؤال الحالي هو هل سوف يستطيع الحفاظ على مهاجمه في ظل مشاركته في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري والصيف المقبل في نسختها المستحدثة؟

الأهلي وسام أبو علي الدوري السعودي
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