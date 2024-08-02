انتهت أولمبياد باريس - المغرب (4)-(0) أمريكا.. تأهل تاريخي لأسود أطلس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب الأولمبي ضد أمريكا في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المنتصر من هذه المباراة منافسه الفائز من لقاء إسبانيا ضد اليابان في الدور المقبل وهو نصف النهائي.

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انتهت

ق 90+2: جوووول الراابع.. المهدي موهوب يسجل الرابع من ركلة جزاء

ق 90: ركلة جزاء للمغرب

ق 70: جوووول الثااالث.. أشرف حكيمي يتوغل من الجهة اليمنى ويسجل بكرة أريحية في الشباك بعد مجهود فردي رائع.

ق 63: جووول الثااااني., إلياس أخوماش يسجل الثاني بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى من الزلزولي

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 28: رحيمي يسجل من نقطة الجزاء.

ق 27: ركلة جزاء للمغرب عن طريق سفيان رحيمي.

ق 12: تسديدة رائعة من إلياس أخوماش من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس أمريكا ببراعة.

بداية المباراة