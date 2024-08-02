انتهت أولمبياد باريس - المغرب (4)-(0) أمريكا.. تأهل تاريخي لأسود أطلس

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 15:30

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - المغرب الأولمبي - الأرجنتين الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب الأولمبي ضد أمريكا في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المنتصر من هذه المباراة منافسه الفائز من لقاء إسبانيا ضد اليابان في الدور المقبل وهو نصف النهائي.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – حرس الحدود يتفق مع محمد يوسف لتدريب الفريق أولمبياد باريس – كرة طائرة.. مصر تخسر أمام البرازيل وتودع الأولمبياد بـ3 هزائم "أخيرا تلقيت أخبارا جيدة".. بوتيوس يعلن تعافيه من السرطان للمرة الثانية خلال عامين تشكيل المغرب الأولمبي - لا تغييرات ضد أمريكا للمباراة الثانية تواليا

----------------------------

انتهت

ق 90+2: جوووول الراابع.. المهدي موهوب يسجل الرابع من ركلة جزاء

ق 90: ركلة جزاء للمغرب

ق 70: جوووول الثااالث.. أشرف حكيمي يتوغل من الجهة اليمنى ويسجل بكرة أريحية في الشباك بعد مجهود فردي رائع.

ق 63: جووول الثااااني., إلياس أخوماش يسجل الثاني بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى من الزلزولي

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 28: رحيمي يسجل من نقطة الجزاء.

ق 27: ركلة جزاء للمغرب عن طريق سفيان رحيمي.

ق 12: تسديدة رائعة من إلياس أخوماش من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس أمريكا ببراعة.

بداية المباراة

أولمبياد باريس باريس 2024 المغرب أمريكا إسبانيا اليابان
نرشح لكم
رئيس اتحاد ألعاب القوى يهاجم مصطفى الجمل: لديه إصابة مزمنة.. وهذا مستواه أولمبياد باريس - علي بدوي وخلود منسي ينهيان اليوم الثاني لـ الشراع أولمبياد باريس – لملاقاة المغرب.. صغار إسبانيا يثأرون لكبارهم ويقصون اليابان بثلاثية أولمبياد باريس - كاريني تعتذر لـ إيمان خليف: سأحترم قرار اللجنة الأولمبية مباشر أولمبياد باريس - مصر (0)-(0) باراجواي.. حمزة يتألللق أولمبياد باريس - منتخب مصر لسلاح المبارزة ينهي مشاركته في المركز الثامن تشكيل باراجواي الأولمبي – تعديل وحيد على أسماء ساجوير المعلنة قبل 24 ساعة ضد مصر أولمبياد باريس - تنس.. شفيونتيك تحصد برونزية فردي السيدات
أخر الأخبار
مران الأهلي - تدريبات استشفائية قبل لقاء المقاولون العرب 2 دقيقة | الدوري المصري
رئيس اتحاد ألعاب القوى يهاجم مصطفى الجمل: لديه إصابة مزمنة.. وهذا مستواه 11 دقيقة | باريس 2024
مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) الجونة.. جووول المثلوثي 21 دقيقة | الدوري المصري
ليكيب: فرصة دوري الأبطال؟ شتوتجارت يراقب مصطفى محمد 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - علي بدوي وخلود منسي ينهيان اليوم الثاني لـ الشراع 57 دقيقة | باريس 2024
تشكيل الجونة - إيتوجا وأرنو في الهجوم أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - الزناري يقود الدفاع.. وناصر ماهر في الوسط ضد الجونة ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس – لملاقاة المغرب.. صغار إسبانيا يثأرون لكبارهم ويقصون اليابان بثلاثية ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ