أولمبياد باريس – منتخب مصر لسلاح المبارزة يخسر من فرنسا في ربع النهائي
الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 15:30
كتب : FilGoal
خسر منتخب مصر لسلاح المبارزة اليوم من منافسه فرنسا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.
وفاز منتخب فرنسا على مصر بنتيجة 45-39.
وبذلك سيلعب منتخب مصر المراكز الترتيبية من الخامس إلى الثامن.
ومثل منتخب مصر في المباراة كل من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد.
ولم يفز منتخب مصر في المباراة سوى في شوطين عن طريق محمد السيد ومحمود السيد.
أما الجولة التي جمعت بمحمد السيد بمنافسه في نصف نهائي المبارزة الفردية يانيك بوريل فانتهت تلك المرة بالتعادل بنتيجة 7-7.
وكان محمد السيد حصل على الميدالية الوحيدة لمصر حتى الآن في الأولمبياد بعدما حصد برونزية سلاح المبارزة.
نرشح لكم
أولمبياد باريس – لملاقاة المغرب.. صغار إسبانيا يثأرون لكبارهم ويقصون اليابان بثلاثية أولمبياد باريس - كاريني تعتذر لـ إيمان خليف: سأحترم قرار اللجنة الأولمبية مباشر أولمبياد باريس - مصر (0)-(0) باراجواي.. إصابة النني أولمبياد باريس - منتخب مصر لسلاح المبارزة ينهي مشاركته في المركز الثامن تشكيل باراجواي الأولمبي – تعديل وحيد على أسماء ساجوير المعلنة قبل 24 ساعة ضد مصر أولمبياد باريس - تنس.. شفيونتيك تحصد برونزية فردي السيدات أولمبياد باريس - السباحة الفلسطينية ترزي: نعاني بطرق لا يستطيع أحد فهمها تشكيل منتخب مصر الأولمبي – صابر أساسي لأول مرة.. وكوكا ظهير أيسر ضد باراجواي
أخر الأخبار
هداف الدوري الإسباني ينتقل إلى روما 24 دقيقة | الدوري المصري