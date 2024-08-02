أولمبياد باريس – منتخب مصر لسلاح المبارزة يخسر من فرنسا في ربع النهائي

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 15:30

كتب : FilGoal

محمد السيد - لاعب سلاح سيف المبارزة

خسر منتخب مصر لسلاح المبارزة اليوم من منافسه فرنسا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب فرنسا على مصر بنتيجة 45-39.

وبذلك سيلعب منتخب مصر المراكز الترتيبية من الخامس إلى الثامن.

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ومثل منتخب مصر في المباراة كل من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد.

ولم يفز منتخب مصر في المباراة سوى في شوطين عن طريق محمد السيد ومحمود السيد.

أما الجولة التي جمعت بمحمد السيد بمنافسه في نصف نهائي المبارزة الفردية يانيك بوريل فانتهت تلك المرة بالتعادل بنتيجة 7-7.

وكان محمد السيد حصل على الميدالية الوحيدة لمصر حتى الآن في الأولمبياد بعدما حصد برونزية سلاح المبارزة.

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