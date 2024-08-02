خبر في الجول – حرس الحدود يتفق مع محمد يوسف لتدريب الفريق
الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 15:26
كتب : رضا السنباطي
توصل نادي حرس الحدود إلى اتفاق مع محمد يوسف لتدريب الفريق في الموسم المقبل.
وحسبما علم FilGoal.com فإن حرس الحدود أتم اتفاقه مع محمد يوسف لتدريب الفريق لمدة موسم واحد.
ومن المقرر أن يعاونه أحمد عاصم وأحمد زهران كمساعدين له، وسيتم تعيين وسام إسماعيل كمدرب لحراس المرمى.
وبدأ يوسف في تحديد الراحلين من الفريق واختيار الصفقات الجديدة.
وعلم FilGoal.com في وقت سابق فإن يوسف عقد جلسة مع مسؤولي الحرس لتدريب الفريق لكن ما يعيقه عن إتمام الأمر هو تواجده كمساعد لعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.
وسيجري يوسف محادثات مع مسؤولي اتحاد الكرة للسماح له بالعمل كمدير فني لنادي حرس الحدود.
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