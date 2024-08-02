تشكيل المغرب الأولمبي - لا تغييرات ضد أمريكا للمباراة الثانية تواليا

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 15:17

كتب : FilGoal

المغرب

أعلن طارق سكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة أمريكا.

وتقام المباراة بينهما بعد قليل في دور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024.

ولا يوجد أي تغييرات على مستوى التشكيل عن مباراة الفريق الماضية ضد العراق.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: منير الكجوي

خط الدفاع: أشرف حكيمي – أسامة العزوزي – مهدي بوكامير – زكريا الواحدي

خط الوسط: أسامة تيرجالين – أمير ريشاردسون

أمامهما: إلياس أخوماش – بلال الخنوس – عبد الصمد الزلزولي

خط الهجوم: سفيان رحيمي

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المنتصر من هذه المباراة منافسه الفائز من لقاء إسبانيا ضد اليابان في الدور المقبل وهو نصف النهائي.

أولمبياد باريس المغرب الأولمبي سفيان رحيمي أمريكا العراق
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