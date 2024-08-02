"أخيرا تلقيت أخبارا جيدة".. بوتيوس يعلن تعافيه من السرطان للمرة الثانية خلال عامين

أعلن جان بول بوتيوس لاعب هيرتا برلين السابف تعافيه من سرطان الخصية للمرة الثانية خلال عامين.

جان بول بوتيوس النادي : لاعب حر

وتم تشخيص اللاعب الهولندي بسرطان الخصية لأول مرة في أغسطس عام 2022 بعد وقت قصير من توقيعه للنادي الألماني.

ولسوء حظه بعد تعافيه عاد له المرض مرة أخرى في شهر مارس الماضي.

وقال بوتيوس لبرنامج "دي أورانجيزومر" أستطيع أن أقول أخيرا إنني بخير، تلقيت أخبارا جيدة من المستشفى منذ 15 يوما".

وأضاف "أنا مستعد، أشعر أنني في حالة جيدة، وأريد لعب كرة القدم مرة أخرى".

وكتب اللاعب على حسابه في إنستجرام "أنا الآن أقوى من أي وقت مضى، لقد تغيرت كشخص، أنا جان بول بوتيوس، مستعد لتحقيق إنجازات جديدة وناجي من السرطان مرتين".

ويلعب بوتيوس في مركز صانع الألعاب ولعب لفرق فينورد وبازل وجينك وماينز وهيرتا برلين.

ويعتبر بوتيوس ابن عم أوربي إيمانويلسون الشهير لاعب أياكس وميلان وروما وأتالانتا السابق.