كريستال بالاس يعلن التعاقد مع إسماعيلا سار

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 14:32

كتب : FilGoal

إسماعيلا سار

أعلن نادي كريستال بالاس التعاقد مع إسماعيلا سار قادما من مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الإخبارية فإن التعاقد تم مقابل 16 مليون يورو.

ووقع الجناح السنغالي على عقد حتى 2029.

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ووافق روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق مارسيليا على رحيل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى بالاس، إذ كانت هذه الخطوة المفقودة لإتمام الصفقة.

وكان النادي الإنجليزي يرغب في تعويض انتقال نجمه مايكل أوليسي إلى بايرن ميونيخ.

إسماعيلا سار صاحب الـ 26 عاما سبق له اللعب في صفوف واتفورد بين عامي 2019-2023.

ويسعى كريستال بالاس لضم سار لتعويض انتقال أوليسي إلى بايرن ميونيخ.

أوليسي انتقل إلى بايرن ميونيخ في صفة قياسية اقتربت من نحو 53 مليون يورو.

إسماعيلا سار لعب 35 مباراة مع مارسيليا وسجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

إسماعيلا سار الدوري الإنجليزي مارسيليا كريستال بالاس
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