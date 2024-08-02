كريستال بالاس يعلن التعاقد مع إسماعيلا سار

أعلن نادي كريستال بالاس التعاقد مع إسماعيلا سار قادما من مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الإخبارية فإن التعاقد تم مقابل 16 مليون يورو.

ووقع الجناح السنغالي على عقد حتى 2029.

Ismaïla Sarr is Palace ❤️💙#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 1, 2024

ووافق روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق مارسيليا على رحيل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى بالاس، إذ كانت هذه الخطوة المفقودة لإتمام الصفقة.

وكان النادي الإنجليزي يرغب في تعويض انتقال نجمه مايكل أوليسي إلى بايرن ميونيخ.

إسماعيلا سار صاحب الـ 26 عاما سبق له اللعب في صفوف واتفورد بين عامي 2019-2023.

ويسعى كريستال بالاس لضم سار لتعويض انتقال أوليسي إلى بايرن ميونيخ.

أوليسي انتقل إلى بايرن ميونيخ في صفة قياسية اقتربت من نحو 53 مليون يورو.

إسماعيلا سار لعب 35 مباراة مع مارسيليا وسجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين.