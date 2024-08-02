سكاي: انهيار انتقال أديمي إلى يوفنتوس

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 14:20

كتب : FilGoal

كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - ريال مدريد

انهارت صفقة انتقال كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن المفاوضات انهارا ويعتبر كل شيء توقف الآن.

وأكد رومانو أن بوروسيا دورتموند يريد الاحتفاظ بأديمي، والحالة الوحيدة التي تجعل النادي يدرس بيعه هو عرض مالي كبير للغاية.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس – نور عباس لا تتأهل إلى النهائيات في الرماية الصفقة السابعة.. غزل المحلة يتعاقد مع حازم أبو سنة بعد 8 أعوام.. ماندي يعود إلى فرنسا من بوابة ليل رومانو: سولانكي يدخل قائمة اهتمامات توتنام.. وموقف بورنموث

وشدد رومانو أن يوفنتوس لم يقدم أي عروض رسمية حتى الآن، لكن من الصعب للغاية حدوث الصفقة.

غضب دورتموند

قال لارس ريكن من قبل لموقع رور ناشريشتين: "لم نفتح الباب أبدا لرحيل أديمي بالنسبة لنا، بقائه ليس مشكلة على الإطلاق".

واختتم "كل يوم هناك اسم في الصحافة من المفترض أنه يريد الرحيل وكم سنكسب من أموال".

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند منذ فترة ضم سيرهو جويراسي هداف شتوتجارت.

جويراسي وقع على عقد يربطه بدورتموند حتى 2028.

ودفع دورتموند 17.5 مليون يورو لشتوتجارت، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، حسب العديد من التقرير.

يذكر أن الصفقة كانت على وشك الفشل بسبب إصابة المهاجم الغيني التي منعته من عبور الكشف الطبي بنجاح قبل أيام.

ويدرب نوري شاهين دورتموند حاليا خلفا لإيدن تيرزيتش الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر من ريال مدريد.

الدوري الإيطالي الدوري الألماني كريم أديمي بوروسيا دورتموند يوفنتوس
نرشح لكم
أصبح الأغلى في تاريخ النادي.. فولام يعلن التعاقد مع سميث رو "أخيرا تلقيت أخبارا جيدة".. بوتيوس يعلن تعافيه من السرطان للمرة الثانية خلال عامين كريستال بالاس يعلن التعاقد مع إسماعيلا سار بعد 8 أعوام.. ماندي يعود إلى فرنسا من بوابة ليل رومانو: سولانكي يدخل قائمة اهتمامات توتنام.. وموقف بورنموث ذا أثلتيك: يونايتد يقدم عرضا جديدا لـ بايرن للتعاقد مع مزراوي ودي ليخت BBC: اتفاق بين أتليتكو مدريد وتشيلسي لضم جالاجر.. وقرار اللاعب رومانو: فولام مصمم على ضم مكتوميناي.. ومطالب مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض لـ وسام أبو علي؟ ندرس كل شيء.. ولكن 53 دقيقة | الدوري المصري
أصبح الأغلى في تاريخ النادي.. فولام يعلن التعاقد مع سميث رو ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير دنماركي: وسام أبو علي يجذب اهتمام الأندية السعودية ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس – موقف عزمي محيلبة وترتيب عمر هشام بعد أول يوم من تصفيات الرماية سكيت ساعة | باريس 2024
مباشر أولمبياد باريس - المغرب (3)-(0) أمريكا.. جووول حكيمي والثااالث 2 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس – منتخب مصر لسلاح المبارزة يخسر من فرنسا في ربع النهائي 2 ساعة | باريس 2024
خبر في الجول – حرس الحدود يتفق مع محمد يوسف لتدريب الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل المغرب الأولمبي - لا تغييرات ضد أمريكا للمباراة الثانية تواليا 2 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ