سكاي: انهيار انتقال أديمي إلى يوفنتوس

انهارت صفقة انتقال كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن المفاوضات انهارا ويعتبر كل شيء توقف الآن.

وأكد رومانو أن بوروسيا دورتموند يريد الاحتفاظ بأديمي، والحالة الوحيدة التي تجعل النادي يدرس بيعه هو عرض مالي كبير للغاية.

وشدد رومانو أن يوفنتوس لم يقدم أي عروض رسمية حتى الآن، لكن من الصعب للغاية حدوث الصفقة.

غضب دورتموند

قال لارس ريكن من قبل لموقع رور ناشريشتين: "لم نفتح الباب أبدا لرحيل أديمي بالنسبة لنا، بقائه ليس مشكلة على الإطلاق".

واختتم "كل يوم هناك اسم في الصحافة من المفترض أنه يريد الرحيل وكم سنكسب من أموال".

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند منذ فترة ضم سيرهو جويراسي هداف شتوتجارت.

جويراسي وقع على عقد يربطه بدورتموند حتى 2028.

ودفع دورتموند 17.5 مليون يورو لشتوتجارت، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، حسب العديد من التقرير.

يذكر أن الصفقة كانت على وشك الفشل بسبب إصابة المهاجم الغيني التي منعته من عبور الكشف الطبي بنجاح قبل أيام.

ويدرب نوري شاهين دورتموند حاليا خلفا لإيدن تيرزيتش الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر من ريال مدريد.