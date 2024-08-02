الصفقة السابعة.. غزل المحلة يتعاقد مع حازم أبو سنة

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع حازم أبو سنة لاعب لا فيينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على عقد مدته 4 أعوام.

وتمكن المهاجم من تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين خلال الموسم الماضي.

وتعتبر هذه الصفقة هي السابعة لزعيم الفلاحين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأتم المحلة تعاقده مع محمد حسام على سبيل الإعارة وحسام جريشة بشكل دائم من سموحة.

وضم المحلة أيضا أحمد النفراوي من بتروجت، ومحمد أسامة من لا فيينا، والإيفواري موري توري من دينجيليه.

وأخيرا حميدو عبدول من ميدياما الغاني.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بعد أن نجح في احتلال المركز الثاني بدوري المحترفين.

وصعد أيضا حرس الحدود وبتروجت إلى الدوري المصري الممتاز ليكتمل الثلاثي الصاعد للموسم الجديد.