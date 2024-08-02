بعد 8 أعوام.. ماندي يعود إلى فرنسا من بوابة ليل

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 13:18

كتب : FilGoal

عيسى ماندي

أعلن نادي ليل التعاقد مع عيسى ماندي لاعب فياريال السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

وفسخ المدافع الجزائري عقده مع فياريال بعد 3 أعوام.

ووقع المدافع البالغ من العمر 32 عاما عقده مع ليل حتى 2026.

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وعاد ماندي إلى فرنسا مرة أخرى بعد 8 أعوام، إذ لعب في صفوف ستاد ريمس قبل رحيله في 2016 إلى ريال بيتيس.

وقال ماندي للموقع الرسمي: "سعيد للغاية للتوقيع مع ليل والعودة مرة أخرى إلى فرنسا بعد 8 أعوام".

واختتم "النادي لديه مشروع مثير وتحدثت مع رئيس النادي وعائلتي وفي النهاية قررت التوقيع".

ويعتبر هذه التجربة هي الرابعة له خلال مسيرته، إذ لعب لكل من ريمس وريال بيتيس وفياريال والآن ليل.

وتوج ماندي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر رفقة منتخب الجزائر.

ولعب ماندي طوال مسيرته الكروية مع الفرق 422 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 16 آخرين.

عيسى ماندي الدوري الفرنسي فياريال ليل الجزائر
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