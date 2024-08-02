بعد 8 أعوام.. ماندي يعود إلى فرنسا من بوابة ليل

أعلن نادي ليل التعاقد مع عيسى ماندي لاعب فياريال السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

وفسخ المدافع الجزائري عقده مع فياريال بعد 3 أعوام.

ووقع المدافع البالغ من العمر 32 عاما عقده مع ليل حتى 2026.

Le LOSC officialise aujourd’hui l’arrivée du défenseur polyvalent, Aïssa Mandi (32 ans), en provenance du Villarreal CF (Espagne). L’international algérien (97 sélections, 5 buts) s’est engagé avec le club lillois pour une durée de 2 ans, soit jusqu’en 2026. Bienvenue au LOSC… pic.twitter.com/Q2zfXLzLlx — LOSC (@losclive) August 1, 2024

وعاد ماندي إلى فرنسا مرة أخرى بعد 8 أعوام، إذ لعب في صفوف ستاد ريمس قبل رحيله في 2016 إلى ريال بيتيس.

وقال ماندي للموقع الرسمي: "سعيد للغاية للتوقيع مع ليل والعودة مرة أخرى إلى فرنسا بعد 8 أعوام".

واختتم "النادي لديه مشروع مثير وتحدثت مع رئيس النادي وعائلتي وفي النهاية قررت التوقيع".

ويعتبر هذه التجربة هي الرابعة له خلال مسيرته، إذ لعب لكل من ريمس وريال بيتيس وفياريال والآن ليل.

وتوج ماندي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر رفقة منتخب الجزائر.

ولعب ماندي طوال مسيرته الكروية مع الفرق 422 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 16 آخرين.