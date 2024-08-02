رومانو: سولانكي يدخل قائمة اهتمامات توتنام.. وموقف بورنموث

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 12:53

كتب : FilGoal

دومينيك سولانكي

دخل دومينيك سولانكي لاعب بورنموث قائمة اهتمامات نادي توتنام للانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق سولانكي الموسم الماضي بشدة مع بورنموث.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن المهاجم الإنجليزي ضمن اهتمامات توتنام.

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وأكد رومانو أن إتمام الاتفاق صعب لأنه هام بالنسبة لناديه، لكن لم يقدم توتنام عرضه حتى الآن.

ويسعى توتنام للتعاقد مع مهاجم جديد بالإضافة إلى جناح حسب الفرص التي تتواجد في سوق الانتقالات.

واحتل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما المركز السادس في جدول هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بتسجيله 19 هدفا.

وساهم سولانكي في ضمان بقاء بورنموث بشكل مريح في الدوري بعدما احتل المركز الـ12 برصيد 48 نقطة.

وبدأ اللاعب الذي يحمل الجنسية النيجيرية بالإضافة إلى الإنجليزية مسيرته الكروية في تشيلسي.

وانتقل إلى فيتيس الهولندي على سبيل الإعارة قبل الرحيل بشكل دائم إلى ليفربول دون مقابل، ثم تعاقد معه بورنموث مقابل 21 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي دومينيك سولانكي بورنموث توتنام
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