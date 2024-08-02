ذا أثلتيك: يونايتد يقدم عرضا جديدا لـ بايرن للتعاقد مع مزراوي ودي ليخت

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 12:37

كتب : FilGoal

نصير مزراوي وماتياس دي ليخت

قدم مانشستر يونايتد عرضا جديدا لنظيره بايرن ميونيخ للتعاقد مع نصير مزراوي وماتياس دي ليخت ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن النادي الإنجليزي قدم عرضا جديدا بمقابل مادي أكثر لإقناع بايرن ميونيخ.

ووفقا للموقع فإن مانشستر يونايتد متفائل بموافقة النادي البافاري على عرضه الجديد.

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وأفاد الموقع أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق شخصي مع الثنائي على عقد مدته 5 أعوام مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

ويعتبر مدة هذا العقد هو نفسه مع ليني يورو وجوشوا زيركزي الذي تمكن النادي من التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أكد بضرورة بيع أرون وان بيساكا لضم اللاعب المغربي.

وسبق فشل انتقال مزراوي إلى وست هام في الأيام الماضية.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا من قبل فإن الصفقة فشلت بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن عمولة وكيل اللاعبين.

أما المدافع الهولندي فذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا في وقت سابق أن هناك رتوش أخيرة تحسم صفقة انتقال دي ليخت مدافع إلى مانشستر يونايتد.

وأبلغ دي ليخت ناديه الألماني برغبته في الانتقال إلى الشياطين الحمر، حسب سكاي.

ماتياس دي ليخت نصير مزراوي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بايرن ميونيخ
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