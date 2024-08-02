رومانو: فولام مصمم على ضم مكتوميناي.. ومطالب مانشستر يونايتد

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 11:43

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - مانشستر يونايتد وإيفرتون

أوضح نادي مانشستر يونايتد مطالبه لبيع سكوت مكتوميناي لاعب الفريق إلى فولام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن مانشستر يونايتد منفتح لبيع لاعب الوسط، لكن مقابل 30 مليون جنيه استرليني ولن يقبل بأقل من هذا.

وأكد رومانو أن فولام يريد ومصمم على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

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وشدد رومانو أن يونايتد سيكون في حاجة إلى التعاقد مع لاعب وسط آخر حال بيع مكتوميناي.

ولعب مكتوميناي 43 مباراة مع يونايتد خلال الموسم الماضي في جميع البطولات.

وتمكن مكتوميناي من تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ولم يلعب مكتوميناي في أي فريق آخر خلال مسيرته الكروية، ولذلك إذا انتقل إلى فولام فسيكون هذا أول انتقال له.

وبدأ اللاعب الذي يحمل الجنسية السكتلندية مسيرته في مانشستر يونايتد عام 2002 ولم يخرج حتى فترة إعارة لأي فريق آخر.

وأتم مانشستر يونايتد التعاقد مع جوشوا زيركزي وليني يورو حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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