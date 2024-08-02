كرة طائرة - سهيلة وفيق تكشف لـ في الجول كواليس انتقالها إلى أمريكا

أتمت سهيلة وفيق لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة انتقالها إلى دوري الجامعات الأمريكي في خطوة جديدة.

وكان تعاقد سهيلة وفيق قد انتهى مع الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وتلقت اللاعبة عددا من العروض المختلفة كما ارتبط اسمها بالانضمام لنادي الزمالك قبل أن تستقر على خطوة أمريكا.

وكشفت سهيلة لـ FilGoal.com: "أتممت تعاقدي مع جامعة Lobos الأمريكية لمدة موسم، ووصلت منذ أسبوع تقريبا لإنهاء كافة الإجراءات".

وتابعت "بدأت تدريباتي مع الفريق وأتمنى التوفيق خلال الفترة المقبلة".

وعن أسباب عدم استكمال مشوارها مع الأهلي، أجابت سهيلة "سيبقى النادي الأهلي بيتي الأول والأخير، وأشكر جماهيره على دعمي المستمر وسيبقى النادي خياري الأول".

وبسؤالها عن العروض التي تلقتها أوضحت "بالفعل تلقيت عروضا من داخل وخارج مصر، وكنت أفكر في خطوة الاحتراف الأوروبي لكنني فضلت في النهاية الانتقال إلى أمريكا".

واختتمت سهيلة تصريحاتها "ستنطلق المنافسات قريبا واستمر هنا حتى أبريل أو مايو المقبل".

وكانت سهيلة قد عادت إلى صفوف الأهلي في يناير الماضي حتى نهاية الموسم.

وحصدت سهيلة مع القلعة الحمراء ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المصري خلال الموسم الماضي، بينما خسر الأهلي لقب إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن اللاعبة قد تلقت عدة عروض خلال الفترة الماضية أبرزها من الزمالك داخل مصر بالإضافة لعرض من الدوري البرتغالي.

وسبق وأن أعلنت سهيلة عبر صفحتها الرسمية في نهاية الشهر الماضي عدم توقيعها لأي ناد مع انتشار أنباء عن انتقالها إلى الزمالك في رسالة لجماهير الأهلي.

واستقرت سهيلة في النهاية على العودة إلى أمريكا مجددا والانتقال إلى جامعة جديدة.

وكانت اللاعبة من ناشئات الأهلي قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعب رفقة جامعة إلنوي بولاية شيكاغو واختتمت دراستها في ديسمبر الماضي.