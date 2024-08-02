القيعي: أتمنى ضم الساعي قريبا.. وصفقاتنا مع الإسماعيلي دائما تكون بشكل مباشر

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

عمر الساعي - الإسماعيلي

تمنى عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بـ الأهلي بأن يتمكن ناديه من إنهاء ضم عمر الساعي لاعب الإسماعيلي بشكل رسمي بعد أسبوعين.

وقال القيعي عبر إم بي سي مصر 2: "الدوري لم ينته بعد ويوجد 4 نقاط يجب الحصول عليهم، تأخر الصفقات "كلام فارغ" الإعلام هو من صنعه، لن أتحدث في تفاصيل الصفقات، عندما ننهي الأمور نعلنها بشكل رسمي".

وأضاف "كل الأحاديث تعتبر من وكلاء اللاعبين فقط، مارسيل كولر يشاهد اللاعبين الذين يريدهم وكذلك يحلل المباريات السابقة والمقبلة".

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وأكمل "إذا جمعنا عدد اللاعبين الذي رحلوا من الفريق حسب السوشيال ميديا سنجد أن 80% من اللاعبين رحلوا".

وتابع "لدينا الخبرة في التعامل مع أحاديث رحيل أي لاعب، لاعبينا لديهم الخبرة للتعامل مع هذه الأشياء، الجهاز الفني والإداري يبعد الفريق عن هذه الأقاويل، إذا لم نتمكن من السيطرة على المعلومات الخارجة من النادي فلم نحقق النجاحات".

وأردف "الموسم الحالي من أصعب المواسم بسبب المطالبة بعدم خسارة 15 مباراة على التوالي، في ظل فوز المنافس وهذا كان يضغط علينا".

وشدد "طوال تاريخنا صفقاتنا مع الإسماعيلي تكون بشكل مباشر، وكنا نتحدث رؤساء النادي في مختلف السنين وندفع الأموال التي يطلبونها وفي التوقيت الذي يريدوه".

وأكد "العلاقة السيئة مع الإسماعيلي التي يرددها البعض هي بفعل فاعل وجزء كبير من جماهير الإسماعيلي بدأ في إدراك هذا الشيء".

وعن عمر الساعي كشف "أتمنى أن تهاتفني بعد أسبوعين وتقدم لي المباركة بعد انتهاء الصفقة بشكل رسمي".

وأنهى حديثه قائلا: "طارق مصطفى -مدرب البنك الأهلي- تحدث عقب المباراة بأنه يريد العدالة بسبب إلغاء هدف فريقه، أول مباراة مصطفى ينتصر بها مع البنك الأهلي كانت ضد الأهلي وكان لدينا ركلة جزاء ولم تحتسب، لكن كنت ترى وقتها أن العدالة جميلة".

وفاز الأهلي على منافسه البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 من الدوري المصري.

وتم إلغاء هدف للبنك الأهلي بداعي التسلل وأثار العديد من الجدل.

يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة.

ويحتل البنك المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة من 32 مباراة.

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