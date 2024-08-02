أولمبياد باريس - عمر عصر: نستطيع إنتاج الكثير من الأبطال.. ومنافسي السويدي لعب مباراة كبيرة

شدد عمر عصر البطل المصري في تنس الطاولة على قدرة العرب على إنتاج الكثير من اللاعبين في اللعبة في المستقبل.

وتحدث عمر عصر لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "نستطيع كعرب أن ننتج الكثير من الأبطال".

واستدرك "لكن يجب أن نتكاتف ونتعاون عشان يخرج لنا الكثير من الأبطال في المستقبل".

وعن خسارته في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 ضد منافسه السويدي ترولس موريجارد قال: "لقد لعب مباراة كبيرة وفاز على المصنف الأول في العالم قبل مواجهتي".

وواصل "هو لاعب ذو خبرة وكنت فزت عليه في بطولتي العالم السابقتين لكن تلك المباراة كان موفقا فيها، ويومه وإن شاء الله يبقى يومنا يأتي".

وخسر عمر المباراة بنتيجة 4-1، وجاء نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: خسره عمر عصر بنتيجة 11-7.

الشوط الثاني: فاز به عمر عصر بنتيجة 11-6.

الشوط الثالث: خسره عمر عصر بنتيجة 14-12 بعد اللجوء لاكثر من نقطة فاصلة في ظل التعادل.

الشوط الرابع: خسره عمر عصر بننتيجة 14-12 بعد اللجوء لاكثر من نقطة فاصلة في ظل التعادل.

الشوط الخامس: خسره عمر عصر بنتيجة 11-1.

وكان عمر عصر وصل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو كذلك قبل أن يُهزم أمام الصيني ما لونج بنتيجة 4-1.

وكان ترولس موريجارد قد أقصى الصيني تشوكين وانج المصنف الأول عالميا منافسات فردي رجال تنس الطاولة في مفاجأة من العيار الثقيل في دور الـ 32.

وجاءت المواجهة الأخيرة بين عصر وموريجارد في كأس العالم أبريل الماضي وانتهت بفوز البطل المصري بنتيجة 3-1.

بينما العام الماضي في بطولة العالم انتصر عصر بنتيجة 4-2.