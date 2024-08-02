مواعيد مباريات الجمعة 2 أغسطس.. منتخب القدم واليد والطائرة في أولمبياد باريس

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

يشهد اليوم الجمعة 2 أغسطس مباريات دور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024، وكذلك الزمالك ضد الجونة في ختام الجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري.

وتأهل منتخب مصر إلى دور ربع النهائي بعد تصدر مجموعته التي ضمت كل من إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

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أولمبياد باريس 2024 – كرة قدم

مصر الأولمبي × باراجواي الأولمبي.. تذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

المغرب الأولمبي × أمريكا الأولمبي.. تذاع المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة بي إن سبورتس 1.

اليابان الأولمبي × إسبانيا الأولمبي.. تذاع المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

فرنسا الأولمبي × الأرجنتين الأولمبي.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري

الزمالك × الجونة.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري المصري أولمبياد باريس 2024 الزمالك مصر الأولمبي
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