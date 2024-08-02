أولمبياد باريس - عادت بعد مأساة طوكيو.. الأمريكية بايلز تهيمن بقصة مؤثرة وذهبية تاريخية

عادت الأمريكية سيمون بايلز للتألق عبر الساحة الأولمبية من جديد في الجمباز، بعد حصدها للميدالية الذهبية الأولمبية السادسة في مسيرتها.

وفازت بايلز بذهبية التخصصات الأربعة "المسابقة الكاملة"، بعد 3 أعوام على انسحابها من نفس السباق في أولمبياد طوكيو الماضية.

وتغلبت بايلز على البرازيلية ريبيكا أندرادي التي حصدت الفضية الثانية على التوالي، بعد فضية طوكيو.

أما الأمريكية سونيزا لي صاحبة ذهبية طوكيو، فقد خرجت بالبرونزية هذه المرة.

وكانت بايلز قد انسحبت من منافسات طوكيو بسبب تعرضها لحالة تدعى "تويستيز"، وتتسبب بفقدان مؤقت للوعي المكاني.

هذه الحالة تصيب الرياضيين في الجمباز تحديدا بسبب بعض الحركات والتدريبات الصعبة، مما اضطرها للابتعاد.

ولكن بايلز صاحبة ذهبية ريو، عادت من جديد لتحصد ميداليتها رقم 39 بين منافسات بطولات العالم والدورات الأولمبية.

وصارت بايلز أول امرأة تفوز بذهبية المسابقة الكاملة في التاريخ منذ فيرا كاسلافكا في 1964 و1968.