رئيس البنك: لا جدوى من شكوى حكام مباراة الأهلي.. وهذه حقيقة العروض لأسامة فيصل

أبدى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي اعتقاده أن الشكوى ضد طاقم تحكيم مباراة الأهلي لن يقدم أي جديد.

وقال نصار في تصريحاته لقناة تن: "النتيجة عادلة بالنظر للأداء، وتلقينا هدفا من ركلة ثابتة نظرا لخطأ الحائط البشري".

وأضاف "لن نتقدم بأي شكوى ضد طاقم تحكيم المباراة. أغلقنا الصفحة ونعرف أن مصير الشكوى سيكون مثل الشكاوى السابقة".

وأوضح "قدمنا 5 شكاوى سابقة ولم يتم الرد عليهم إطلاقا من لجنة الحكام أو اتحاد الكرة أو رابطة الأندية".

وتم إلغاء هدف للبنك الأهلي سجله كريم بامبو في الدقائق الأخيرة بداعي وجود تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعن مستقبل إسحاق يعقوب ظهير الفريق وإمكانية انتقاله للزمالك قال: "لا نية لدينا للتفريط فيه، والأمر ذاته ينطبق على الركائز الأساسية".

أما عن أسامة فيصل وحقيقة عرض الأهلي لضمه قال: "لم تصلنا أي عروض للاعب وسنرى الأمر بعد الأولمبياد، إن أتاه عرض أوروبي في مصلحته فلن نقف في طريقه".

وخسر البنك أمام الأهلي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

ويحتل البنك المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة من 32 مباراة.

فيما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة.