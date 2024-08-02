إمام عاشور: يفترض أن نستريح الآن بعد موسم شاق ولكن

نشر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي رسالة عقب فوز الفريق على البنك الأهلي واقترابه من حسم الدوري.

وكتب عاشور عبر إنستجرام:

من المفترض أن نستريح بعد موسم طويل وصعب، فوجدنا أنفسنا نلعب مباراة كل 3 أيام في ضغط وتعب لا يتحمله أحد.

رغم ذلك اللاعبون رجال ويحققون رقما تاريخيا بـ 18 فوزا متتاليا، وبإذن الله سيكلل تعبنا ومجهودنا بالبطولة ونحتفل مع الجمهور الذي يقف خلفنا وهو السبب الرئيسي في تحاملنا على أنفسنا وإخراجنا لكل ما لدينا من أجله ولأجل النادي.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب حاليا برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، ويحتاج لـ 4 نقاط لحسم الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 31 مباراة.

وحطم السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأحمر السابق في عدد الانتصارات المتتالية بموسم واحد من الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

ووصل كولر مع الأهلي لـ 18 انتصارا متتاليا في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، والرقم مرشح للزيادة مع تبقي 5 مباريات للأحمر هذا الموسم.

الرقم السابق لأكبر سلسلة اانتصارات متتالية خلال موسم واحد في تاريخ الدوري سجله مانويل جوزيه بـ 17 مباراة في موسم 2004-05.