الأرجنتيني العاشر.. سيباستيان بيكاسيسي مديرا فنيا جديدا لـ الإكوادور

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 01:05

كتب : FilGoal

سيباستيان بيكاسيسي

أعلن الاتحاد الإكوادوري تعيين الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي مديرا فنيا لـ منتخب الإكوادور حتى 2026.

ويخلف الأرجنتيني البالغ 43 عاما الإسباني فيلكس سانشيز الذي أقيل من منصبه عقب توديع كوبا أمريكا 2024 من ربع النهائي على يد الأرجنتين.

وبات بيكاسيسي عاشر مدرب أرجنتيني يتولى تدريب منتخب الإكوادور، وكان آخرهم جوستافو ألفارو.

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ويعد بيكاسيسي من المدربين الواعدين في الأرجنتين، حيث سيبدأ ولايته التدريبية الأولى في المنتخبات كرجل أول بعدما عمل من قبل كمدرب مساعد مع خورخي سامباولي في منتخبي تشيلي والأرجنتين، إذ توج مع الأول بلقب كوبا أمريكا 2015.

وبرز بيكاسيسي في السنوات الأخيرة بالدوري الأرجنتيني بقمصان ديفنسيا وإنديبندينتي وراسينج كلوب.

وحصد لقب ريكوبا سود أمريكانا (كأس السوبر القاري) لعام 2022، مع ديفنيسيا إي خوستيسيا الأرجنتيني.

وخاض تجربة أولى في الدوري الإسباني مع إلتشي انتهت بعد 57 مباراة دون العودة للدوري الإسباني من جديد.

وستكون أول مباراة للأرجنتيني مع الإكوادور نارية إذ سيواجه البرازيل في شهر سبتمبر المقبل في سابع جولات تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل التري المركز الخامس برصيد 8 نقاط من 6 جولات بفارق نقطة عن البرازيل.

سيباستيان بيكاسيسي الإكوادور
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