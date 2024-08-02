مؤتمر مدرب البنك الأهلي: لا أعلم السبب إلغاء الهدف.. ونحن أفضل فريق يلعب كرة في الدوري

أوضح أمير عبد العزيز المدرب المساعد لـ البنك الأهلي أنه لا يعلم سبب إلغاء هدف فريقه ضد الأهلي.

وخسر البنك الأهلي من الأهلي بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري المصري، في لقاء شهد إلغاء هدف قاتل لكريم بامبو.

وقال أمير عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي: "أشكر اللاعبين على الروح العالية وكنا قريبين من التسجيل في الشوط الأول لكن هذا لم يحدث".

وأضاف "استطعنا تسجيل التعادل وتم إلغاء الهدف، ولا أعلم السبب لكن سأراه مرة أخرى".

وواصل "كنا مضغوطين جدا من أجل ضمان البقاء، والآن نلعب بأريحية".

وشدد "نقدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة وحققنا نتائج كبيرة منها الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3".

وأتم "نقدم أداء جيد جدا ونحن أفضل فريق يلعب كرة في الدوري، ونحن الأعلى تهديفيا بعد الأهلي، ونخوض كل المباريات بنفس القوة وليس أمام الأهلي فقط".

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سجل هدف اللقاء الوحيد وسام أبو علي.

ووصل الأهلي لـ 18 فوزا متتاليا في الدوري المصري كأفضل سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد عبر تاريخ الدوري.

وكسر مارسيل كولر مدرب الأهلي رقم مانويل جوزيه بـ 17 فوزا متتاليا في موسم 2004-05 بموسم واحد.

ويمتلك كولر فرصة تحطيم رقم أكبر وهو الوصول لـ 21 فوز متتالي ومساواة ما حققه جوزيه بين موسمي 2004-05 و2005-06.

وأصبح الأهلي على بعد خطوة ونصف من حصد لقب الدوري إذ يحتاج لـ 4 نقاط فقط في مبارياته الخمس المتبقية.

ورفع الأهلي رصيده لـ 75 نقطة من 29 مباراة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي خاض مباراتين أكثر.

وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 34 نقطة في المركز الـ 12 من 32 مباراة.