مؤتمر كولر: صعبنا مباراة البنك الأهلي على أنفسنا.. وأحذر مما قد يحدث الموسم المقبل

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 00:08

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - مارسيل كولر

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه صعب مباراة البنك الأهلي على نفسه مما كاد يكلفه نقطتين في سباق الفوز بلقب الدوري.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي مساء أمس الخميس في استاد القاهرة في الجولة 32 من الدوري بهدف دون رد سجله وسام أبو علي.

وتحدث كولر عقب المباراة قائلا: "صعبنا المباراة على أنفسنا كان يمكن أن نسجل أربعة أهداف على الأقل ولكننا سعداء في النهاية بالفوز خاصة أن هدف البنك الأهلي كان يمكن أن يتم احتسابه".

أخبار متعلقة:
طارق مصطفى: جمهور الأهلي يعرف أن هدف بامبو كان صحيحا.. وأريد العدل في كل شيء الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون والقنوات الناقلة وسام يقود كولر لكسر رقم جوزيه ويقرب الأهلي من اللقب بالفوز على البنك الأعلى انتصارا على التوالي.. كولر يحطم رقم جوزيه ويطارد السلسلة الأطول في التاريخ

وسجل كريم بامبو هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن تم إلغائه بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وعن كيف أعد الأهلي لخوض مباراة كل 3 أيام بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا والوصول لـ18 فوز متتالي في رقم قياسي في تاريخ النادي أجاب المدرب السويسري "سعداء بقدرتنا على القيام بذلك الأمر ولم يكن سهلا والطريق كان صعب وقاسي أكثر مما يتخيله البعض".

وأكمل "نخوض كل 3 أيام مباراة وابتعد عنا لاعبين للانضمام للمنتخب الأولمبي وهناك من أصيب وهناك من شعر بالملل لكن اللاعبين أظهروا شخصية رائعة وقدروا قميص الأهلي وحاربوا من أجله وهذا جيل عظيم يحقق نتيجة تاريخية تضاف لرصيده ولرصيد الجهاز الفني".

واستدرك "لكننا لم نحقق اللقب حتى الآن والدوري لم ينته حتى الآن وأمامنا مباراة بعد 3 أيام ونريد الفوز بها لنحقق حلم جمهور الأهلي".

وأضاف "ما حدث نتاج سنة كاملة من العمل مع الجهاز الفني وليس وحدي بل معي جهاز رائع ونعمل دائما على تجهيز اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل في المباريات يجب أن أجهز كل اللاعبين لأستطيع عبور تلك المرحلة الصعبة".

وحذر كولر مما سيحدث للاعبين لو أصبح هناك تلاحم للمواسم وعدم وجود راحة سلبية كبيرة وقال: "اللاعبون الدوليون وصلوا لخوض 70 مباراة هذا رقم كبير ويخوف ولولا العمل كانوا سيسقطون، هؤلاء اللاعبين يحتاجون للراحة ولو حدث تلاحم مواسم فسوف ينهارون ويجب أن يحصلوا على راحة سلبية كاملة وإلا لن أجدهم مستعدين الموسم المقبل".

وأكد "أنا كمدير فني أشعر بالتعب من مشاهدة وتحليل المباريات فما بالك باللاعبين الذين يركضون كل 3 أيام في المباريات ولذلك أحيي اللاعبين على هذا".

وبسؤاله عن هل تألق وسام أبو علي سيدفعه لضم مهاجمين فلسطينيين آخرين أجاب "هذا الحديث غير حقيقي ونبحث عن مهاجم جيد ومازلنا لم نجده حتى الآن".

وكسر مارسيل كولر مدرب الأهلي رقم مانويل جوزيه بـ 17 فوزا متتاليا في موسم 2004-05 بموسم واحد.

ويمتلك كولر فرصة تحطيم رقم أكبر وهو الوصول لـ 21 فوز متتالي ومساواة ما حققه جوزيه بين موسمي 2004-05 و2005-06.

وأصبح الأهلي على بعد خطوة ونصف من حصد لقب الدوري إذ يحتاج لـ 4 نقاط فقط في مبارياته الخمس المتبقية.

ورفع الأهلي رصيده لـ 75 نقطة من 29 مباراة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي خاض مباراتين أكثر.

الأهلي البنك الأهلي كولر
نرشح لكم
رئيس البنك: لا جدوى من شكوى حكام مباراة الأهلي.. وهذه حقيقة العروض لأسامة فيصل إمام عاشور: يفترض أن نستريح الآن بعد موسم شاق ولكن مؤتمر مدرب البنك الأهلي: لا أعلم السبب إلغاء الهدف.. ونحن أفضل فريق يلعب كرة في الدوري طارق مصطفى: جمهور الأهلي يعرف أن هدف بامبو كان صحيحا.. وأريد العدل في كل شيء أشعل صراع الثالث.. سموحة يهزم المصري بهدف حسام حسن الـ 11 سباق التتويج - الأحد أو الخميس.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري المصري الأعلى انتصارا على التوالي.. كولر يحطم رقم جوزيه ويطارد السلسلة الأطول في التاريخ الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - عادت بعد مأساة طوكيو.. الأمريكية بايلز تهيمن بقصة مؤثرة وذهبية تاريخية 8 دقيقة | باريس 2024
رئيس البنك: لا جدوى من شكوى حكام مباراة الأهلي.. وهذه حقيقة العروض لأسامة فيصل 16 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور: يفترض أن نستريح الآن بعد موسم شاق ولكن ساعة | الدوري المصري
الأرجنتيني العاشر.. سيباستيان بيكاسيسي مديرا فنيا جديدا لـ الإكوادور ساعة | أمريكا
مؤتمر مدرب البنك الأهلي: لا أعلم السبب إلغاء الهدف.. ونحن أفضل فريق يلعب كرة في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: صعبنا مباراة البنك الأهلي على أنفسنا.. وأحذر مما قد يحدث الموسم المقبل 2 ساعة | الدوري المصري
طارق مصطفى: جمهور الأهلي يعرف أن هدف بامبو كان صحيحا.. وأريد العدل في كل شيء 3 ساعة | الدوري المصري
أشعل صراع الثالث.. سموحة يهزم المصري بهدف حسام حسن الـ 11 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني