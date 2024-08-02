مؤتمر كولر: صعبنا مباراة البنك الأهلي على أنفسنا.. وأحذر مما قد يحدث الموسم المقبل

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه صعب مباراة البنك الأهلي على نفسه مما كاد يكلفه نقطتين في سباق الفوز بلقب الدوري.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي مساء أمس الخميس في استاد القاهرة في الجولة 32 من الدوري بهدف دون رد سجله وسام أبو علي.

وتحدث كولر عقب المباراة قائلا: "صعبنا المباراة على أنفسنا كان يمكن أن نسجل أربعة أهداف على الأقل ولكننا سعداء في النهاية بالفوز خاصة أن هدف البنك الأهلي كان يمكن أن يتم احتسابه".

وسجل كريم بامبو هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن تم إلغائه بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وعن كيف أعد الأهلي لخوض مباراة كل 3 أيام بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا والوصول لـ18 فوز متتالي في رقم قياسي في تاريخ النادي أجاب المدرب السويسري "سعداء بقدرتنا على القيام بذلك الأمر ولم يكن سهلا والطريق كان صعب وقاسي أكثر مما يتخيله البعض".

وأكمل "نخوض كل 3 أيام مباراة وابتعد عنا لاعبين للانضمام للمنتخب الأولمبي وهناك من أصيب وهناك من شعر بالملل لكن اللاعبين أظهروا شخصية رائعة وقدروا قميص الأهلي وحاربوا من أجله وهذا جيل عظيم يحقق نتيجة تاريخية تضاف لرصيده ولرصيد الجهاز الفني".

واستدرك "لكننا لم نحقق اللقب حتى الآن والدوري لم ينته حتى الآن وأمامنا مباراة بعد 3 أيام ونريد الفوز بها لنحقق حلم جمهور الأهلي".

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وأضاف "ما حدث نتاج سنة كاملة من العمل مع الجهاز الفني وليس وحدي بل معي جهاز رائع ونعمل دائما على تجهيز اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل في المباريات يجب أن أجهز كل اللاعبين لأستطيع عبور تلك المرحلة الصعبة".

وحذر كولر مما سيحدث للاعبين لو أصبح هناك تلاحم للمواسم وعدم وجود راحة سلبية كبيرة وقال: "اللاعبون الدوليون وصلوا لخوض 70 مباراة هذا رقم كبير ويخوف ولولا العمل كانوا سيسقطون، هؤلاء اللاعبين يحتاجون للراحة ولو حدث تلاحم مواسم فسوف ينهارون ويجب أن يحصلوا على راحة سلبية كاملة وإلا لن أجدهم مستعدين الموسم المقبل".

وأكد "أنا كمدير فني أشعر بالتعب من مشاهدة وتحليل المباريات فما بالك باللاعبين الذين يركضون كل 3 أيام في المباريات ولذلك أحيي اللاعبين على هذا".

وبسؤاله عن هل تألق وسام أبو علي سيدفعه لضم مهاجمين فلسطينيين آخرين أجاب "هذا الحديث غير حقيقي ونبحث عن مهاجم جيد ومازلنا لم نجده حتى الآن".

وكسر مارسيل كولر مدرب الأهلي رقم مانويل جوزيه بـ 17 فوزا متتاليا في موسم 2004-05 بموسم واحد.

ويمتلك كولر فرصة تحطيم رقم أكبر وهو الوصول لـ 21 فوز متتالي ومساواة ما حققه جوزيه بين موسمي 2004-05 و2005-06.

وأصبح الأهلي على بعد خطوة ونصف من حصد لقب الدوري إذ يحتاج لـ 4 نقاط فقط في مبارياته الخمس المتبقية.

ورفع الأهلي رصيده لـ 75 نقطة من 29 مباراة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي خاض مباراتين أكثر.