طارق مصطفى: جمهور الأهلي يعرف أن هدف بامبو كان صحيحا.. وأريد العدل في كل شيء

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - البنك الأهلي

يؤمن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي أن الهدف الذي سجله كريم بامبو ضد الأهلي كان صحيحا ولم يكن به شبهة تسلل.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي مساء اليوم الخميس في استاد القاهرة في الجولة 32 من الدوري بهدف دون رد سجله وسام أبو علي.

وسجل كريم بامبو هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن تم إلغائه بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

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وتحدث طارق مصطفى عقب المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "بذلنا مجهودا كبيرا ضد الأهلي، أخذت هاتفي وذهبت لطاقم التحكيم لأجعلهم يشاهدون أن هدف كريم بامبو لم يكن به أي تسلل، كنت أجلس في المدرجات وحتى جمهور الأهلي بجواري قال إن الهدف صحيح".

وواصل "ليست قصتي أن الكاميرا بها أزمة ، أريد العدل فقط وألا يوجد أي فارق بين أحمر وأخضر وأبيض وأزرق ليس أزمتي أن الكاميرا بها مشكلة هذه ليست قصتي".

وأكمل "الأهلي توج بالدوري قبل مباراتنا ولكنه كان يسعى للفوز الـ18 على التوالي، وحتى في الاستوديو التحليلي بعد المباراة لربع ساعة تتحدثون عن الأهلي ولا أحد يتحدث عن البنك الأهلي، أريد العدل في كل شيء".

وأردف طارق مصطفى "أشعر بالرضا عن كل ما قدمناه منذ تعاقدي مع النادي واعتذرت في وقت ما عن عدم استمراري لكن الإدارة تمسكت بي والآن نحصد نتائج هذا القرار".

وبسؤاله عن هل سيظهر فريقه بشكل مختلف الموسم المقبل بشكل مختلف بعد تجديد تعاقده أجاب بحسم "نريد رؤية العدل أولا".

وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 34 نقطة في المركز الـ 12 من 32 مباراة.

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