أشعل صراع الثالث.. سموحة يهزم المصري بهدف حسام حسن الـ 11

تغلب سموحة على ضيفه المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

الخسارة حملت المباراة الثالثة على التوالي بلا فوز للفريق البورسعيدي والخسارة الثانية على التوالي، بعد التعادل مع المقاولون والخسارة أمام الأهلي.

أما سموحة فعاد للانتصارات بعد الخسارة الأخيرة أمام مودرن سبورت، ليحقق فوزه الثالث في آخر 5 مباريات.

أخطر فرص الشوط الأول فشلت إثر إنقاذ رائع من محمود جاد حارس المصري لرأسية حسام حسن في الدقيقة 45.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل طارق علاء بدلا من مصطفى البدري في صفوف سموحة.

وأتى الهدف الوحيد في الدقيقة 56، بتسديدة من حسام حسن بعد تمريرة من أبو بكر ليادي.

الهدف هو الـ 11 لحسام حسن في الدوري هذا الموسم، ليرتقي للمركز الرابع في قائمة هدافي الدوري.

وتساوى حسن مع كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد، وياو أنور مهاجم البنك الأهلي، وصديق أوجولا جناح سيراميكا كليوباترا.

قائمة الهدافين يتصدرها حاليا وسام أبو علي مهاجم الأهلي بـ 15 هدفا، ويليه حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز بـ 14 هدفا.

وبعد الهدف، أتى حمدي علاء بدلا من دوكو دودو في صفوف سموحة.

على الجانب الآخر شارك ميدو جابر بدلا من حسين فيصل.

تبديلات سموحة استمرت في الدقيقة 74 بخروج حسام حسن وعمرو قلاوة، ونزول فادي فريد والحبيب أحمد حسن.

على الجانب الآخر أتى سمير فكري وحسن علي بدلا من أمادو جولدي با وصلاح محسن في الدقيقة 79.

النتيجة أشعلت صراع المركز الثالث، حيث تجمد رصيد المصري فيه عند 52 نقطة من 32 مباراة.

أما سموحة فرفع رصيده إلى 48 نقطة من 31 مباراة في المركز الخامس.

بينهما يتواجد مودرن سبورت في المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 32 مباراة.

وتستمر المطاردة من جانب زد في المركز السابع برصيد 47 نقطة من 29 مباراة، والزمالك في المركز الثامن برصيد 46 نقطة من 29 مباراة أيضا.

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