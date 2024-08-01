أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الجمعة 2 أغسطس

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 23:43

كتب : محمد سمير

مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الجمعة مشاركات جديدة على المستوي الفردي والجماعي، وكذلك منتخب مصر لكرة القدم واليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم الجمعة، هو سابع أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم السادس لـ البعثة المصرية أولمبياد باريس – عقدة ربع النهائي مستمرة.. عمر عصر يخسر أمام موريجارد أولمبياد باريس – قبل مواجهة مصر.. مدرب باراجواي: كنا في سيرك.. وإن أرادوا إقصائنا فعليهم قتلنا أولمبياد باريس - علي بدوي وخلود منسي ينهيان اليوم الأول لـ الشراع في مراكز متأخرة

10 صباحا

(الرماية) نور عباس - تصفيات 25م مسدس ضغط

10:30 صباحا

(الرماية) عزمي محيلبة وعمر هشام - تصفيات سكيت رجال

11:10 صباحا

(ألعاب القوى) مصطفى الجمل - تصفيات رمي المطرقة

11:18 صباحا

(التجديف) عبد الخالق البنا - ترتيب المراكز من 19 إلى 24.

1 ظهرا

(الجمباز) ملك حمزة - تصفيات الترامبولين

1:15 ظهرا

(الشراع) خلود منسي - السباق 3 و4 لقارب الليزر

2 ظهرا

(كرة طائرة) مصر × البرازيل

2:30 ظهرا

(السلاح) مصر × فرنسا - ربع نهائي فرق رجال سلاح المبارزة

4:35 عصرا

(الشراع) علي بدوي - السباق 3 و4 لقارب الليزر

8 مساء

(كرة قدم) مصر × باراجواي - ربع النهائي

9 مساء

(ألعاب القوى) محمد مجدي ومصطفى عمرو - تصفيات رمي الجلة

10 مساء

(كرة يد) مصر × النرويج

باريس 2024 أولمبياد باريس كرة قدم - باريس 2024 كرة يد
نرشح لكم
أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم السادس لـ البعثة المصرية بيان - اللجنة الأولمبية الدولية تنصف الملاكمة الجزائرية وتدين الاتحاد الدولي أولمبياد باريس – عقدة ربع النهائي مستمرة.. عمر عصر يخسر أمام موريجارد أولمبياد باريس – قبل مواجهة مصر.. مدرب باراجواي: كنا في سيرك.. وإن أرادوا إقصائنا فعليهم قتلنا أولمبياد باريس - علي بدوي وخلود منسي ينهيان اليوم الأول لـ الشراع في مراكز متأخرة أولمبياد باريس – الكشف عن تشكيل باراجواي لملاقاة مصر قبل يوم على المباراة ميكالي: هذه خطة مصر لمفاجأة الجميع.. والنني يقارع الأفضل في العالم أولمبياد باريس – ملاكمة.. عبد الرحمن عرابي يهاجم الحكم الجزائري: سبب خسارتي
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: صعبنا مباراة البنك الأهلي على أنفسنا.. وأحذر مما قد يحدث الموسم المقبل 13 دقيقة | الدوري المصري
طارق مصطفى: جمهور الأهلي يعرف أن هدف بامبو كان صحيحا.. وأريد العدل في كل شيء 29 دقيقة | الدوري المصري
أشعل صراع الثالث.. سموحة يهزم المصري بهدف حسام حسن الـ 11 30 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الجمعة 2 أغسطس 38 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم السادس لـ البعثة المصرية 54 دقيقة | باريس 2024
بيان - اللجنة الأولمبية الدولية تنصف الملاكمة الجزائرية وتدين الاتحاد الدولي 56 دقيقة | باريس 2024
سباق التتويج - الأحد أو الخميس.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
الأعلى انتصارا على التوالي.. كولر يحطم رقم جوزيه ويطارد السلسلة الأطول في التاريخ ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني