أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الجمعة 2 أغسطس

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الجمعة مشاركات جديدة على المستوي الفردي والجماعي، وكذلك منتخب مصر لكرة القدم واليد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم الجمعة، هو سابع أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

10 صباحا

(الرماية) نور عباس - تصفيات 25م مسدس ضغط

10:30 صباحا

(الرماية) عزمي محيلبة وعمر هشام - تصفيات سكيت رجال

11:10 صباحا

(ألعاب القوى) مصطفى الجمل - تصفيات رمي المطرقة

11:18 صباحا

(التجديف) عبد الخالق البنا - ترتيب المراكز من 19 إلى 24.

1 ظهرا

(الجمباز) ملك حمزة - تصفيات الترامبولين

1:15 ظهرا

(الشراع) خلود منسي - السباق 3 و4 لقارب الليزر

2 ظهرا

(كرة طائرة) مصر × البرازيل

2:30 ظهرا

(السلاح) مصر × فرنسا - ربع نهائي فرق رجال سلاح المبارزة

4:35 عصرا

(الشراع) علي بدوي - السباق 3 و4 لقارب الليزر

8 مساء

(كرة قدم) مصر × باراجواي - ربع النهائي

9 مساء

(ألعاب القوى) محمد مجدي ومصطفى عمرو - تصفيات رمي الجلة

10 مساء

(كرة يد) مصر × النرويج