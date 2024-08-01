سباق التتويج - الأحد أو الخميس.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم الدوري المصري

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 23:21

كتب : FilGoal

الأهلي

اقترب الأهلي خطوة جديدة من لقب الدوري المصري بالفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب حاليا برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، وتتبقى له 5 مباريات بـ 15 نقطة محتملة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 31 مباراة، وتتبقى له 3 مباريات بـ 9 نقاط محتملة.

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في حال تساوي النقاط يحتكم الفريقان للمواجهات المباشرة، التي فاز بها الأهلي ذهابا 3-2 وإيابا 1-0.

الحد الأقصى لنقاط بيراميدز هو 79 نقطة، وهو عدد النقاط الذي يحتاج الأهلي لبلوغه حتى يحسم الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.

أي أن الأهلي بحاجة لـ 4 نقاط (فوز وتعادل أو 4 تعادلات) من آخر 5 مباريات ليضمن اللقب.

أما السبيل الوحيد لعودة بيراميدز مرة أخرى هو فقدان الأهلي لـ 12 نقطة من آخر 15، أي ألا يحقق أكثر من 3 نقاط في المباريات المقبلة، بشرط فوز الفريق الأزرق بجميع مبارياته المتبقية بطبيعة الحال.

متى يمكن أن يتوج الأهلي بالدوري؟

بافتراض فوز الفريقين في المباراة المؤجلة المقبلة لكل منهما (الأهلي أمام المقاولون - بيراميدز أمام زد)، سيصبح الأهلي على موعد مع التتويج يوم الخميس 8 أغسطس حال حصوله على نقطة على الأقل أمام سموحة.

أما إذا فاز الأهلي على المقاولون ورفع رصيده إلى 78 نقطة، بينما خسر بيراميدز أمام زد (يصبح حده الأقصى 76 نقطة) أو تعادل (يصبح حده الأقصى 77 نقطة)، سيحسم الأهلي الدوري يوم الأحد المقبل 4 أغسطس.

مباريات الأهلي المتبقية

الأهلي × المقاولون العرب

مؤجلة من الجولة 23

السبت – 4 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

سموحة × الأهلي

مؤجلة من الجولة 24

الخميس – 8 أغسطس

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × زد

مؤجلة من الجولة 25

الأحد – 11 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

إنبي – الأهلي

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد المقاولون – 9:00 مساء

الأهلي – مودرن سبورت

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد القاهرة – 7:00 مساء

مباريات بيراميدز المتبقية

بيراميدز – زد

مؤجلة من الجولة 29

السبت – 4 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

بيراميدز × الداخلية

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

طلائع الجيش × بيراميدز

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد الكلية الحربية – 7:00 مساء

الأهلي الدوري المصري سباق التتويج
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