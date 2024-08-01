الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون والقنوات الناقلة
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 23:12
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.
الأهلي فاز في آخر مبارياته على البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة الـ 32.
ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة قبل خوض آخر جولتين في الموسم، أولهم أمام المقاولون.
بينما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراته الماضية.
الأهلي رفع رصيده إلى 75 نقطة من 29 مباراة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.
فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر المؤدي للهبوط برصيد 25 نقطة من 31 مباراة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الأحد 4 أغسطس 2024.
وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتلعب على استاد القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.
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