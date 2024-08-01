الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي فاز في آخر مبارياته على البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة الـ 32.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة قبل خوض آخر جولتين في الموسم، أولهم أمام المقاولون.

بينما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في مباراته الماضية.

الأهلي رفع رصيده إلى 75 نقطة من 29 مباراة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر المؤدي للهبوط برصيد 25 نقطة من 31 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 4 أغسطس 2024.

وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس.