وسام يقود كولر لكسر رقم جوزيه ويقرب الأهلي من اللقب بالفوز على البنك

كسر الأهلي رقما قياسيا بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 1-0 في الجولة 32 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل هدف اللقاء الوحيد وسام أبو علي.

ووصل الأهلي لـ 18 فوزا متتاليا في الدوري المصري كأفضل سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد عبر تاريخ الدوري.

وكسر مارسيل كولر مدرب الأهلي رقم مانويل جوزيه بـ 17 فوزا متتاليا في موسم 2004-05 بموسم واحد.

ويمتلك كولر فرصة تحطيم رقم أكبر وهو الوصول لـ 21 فوز متتالي ومساواة ما حققه جوزيه بين موسمي 2004-05 و2005-06.

وأصبح الأهلي على بعد خطوة ونصف من حصد لقب الدوري إذ يحتاج لـ 4 نقاط فقط في مبارياته الخمس المتبقية.

ورفع الأهلي رصيده لـ 75 نقطة من 29 مباراة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي خاض مباراتين أكثر.

وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 34 نقطة في المركز الـ 12 من 32 مباراة.

التشكيل

عاد ياسر إبراهيم لقيادة الدفاع في غياب محمد عبد المنعم رفقة رامي ربيعة.

وتواجد أحمد عبد القادر على مقاعد البدلاء لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة وغيابه عن المباريات مؤخرا.

ظهر سعيدو سيمبوري في الدفاع بجوار محمد عبد الغني، وبدأ التوجولي ياو أنور في هجوم البنك الأهلي.

وتواجد محمد عبد اللطيف "جريندو" وكريم بامبو على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

ضغط الأهلي مبكرا وفي الدقيقة 8 سدد وسام أبو علي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك.

وسجل وسام أبو علي للمباراة الثانية على التوالي هدفا من ركلة حرة مباشرة بعدما سجل من قبل ضد سيراميكا كليوباترا.

وسجل وسام أبو علي هدفين من أصل 3 ركلات حرة مباشرة نفذها مع الأهلي في الدوري المصري.

ويعد وسام أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من ركلات حرة مباشرة هذا الموسم متفوقا على 10 لاعبين أخرين سجلوا من ركلات ثابتة.

كما انفرد بترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 15 هدفا بفارق هدف عن أقرب منافسيه.

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ورد أحمد مدبولي بتسديدة قوية تصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 21 مرت رأسية وسام أبو علي بجوار القائم الأيمن بعد ركنية نفذها حسين الشحات.

وسدد بعد 6 دقائق إمام عاشور كرة قوية مرت بعيدة عن المرمى من داخل منطقة الجزاء.

ومرت تسديدة ياو أنور أعلى من العارضة العلوية في الدقيقة 40.

شوط أول انتهى بتقدم الأهلي بهدف وسام أبو علي.

في الشوط الثاني تحصل رامي ربيعة على بطاقة صفراء في الدقيقة 50 ثم تبعه مدبولي بعد دقيقتين.

وأهدر وسام أبو علي فرصة إضافة الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من حسين الشحات في الدقيقة 55.

ثم أهدر أكرم توفيق كرة بتسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 57 بعد تمريرة من مروان عطية.

وتحصل رضا سليم على بطاقة صفراء بسبب ارتكاب خطأ على ياو أنور على حدود منطقة الجزاء في مرتدة سريعة.

ونفذ محمد هلال ركلة حرة مباشرة بكل قوة أبعدها الشناوي ببراعة لركنية في الدقيقة 61.

شارك كريم وليد وعمر كمال بدلا من حسين الشحات وأكرم توفيق في الدقيقة 66.

وكاد عمر كمال أن يسجل من لمسة واحدة بعد كرة طولية لكن لمسته مرت بجوار القائم بعد ثواني من نزوله.

الدقائق التالية مرت وحاول لاعبو البنك الأهلي خطف التعادل القاتل.

وسجل كريم بامبو هدفا برأسية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل ليحصد الأهلي 3 نقاط قربته من اللقب وتحطيم رقم قياسي جديد.