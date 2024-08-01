الدوري الأوروبي - تريزيجيه يشارك في تأهل طرابزون للدور التمهيدي الثالث
الخميس، 01 أغسطس 2024 - 22:36
كتب : FilGoal
ساهم محمود حسن "تريزيجيه" في تأهل طرابزون سبور للدور التمهيدي الثالث بالفوز 1-0 على روزومبيروك السلوفاكي إيابا.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وكان تريزيجيه سجل الهدف الأول ذهابا في الفوز بنتيجة 2-0.
وشارك الدولي المصري أساسيا وخرج في الدقيقة 80 والنتيجة تشير للتقدم بهدف دون رد عن طريق هدف الروماني دينيس دراجوش.
🌟 Denis Draguş, dejavu yaşattı. | #beINSPORTS
🌊 Trabzonspor’a rakip olarak kaydettiği golün bir benzerini, Trabzonspor formasıyla Papara Park’taki ilk maçında kaydetti. pic.twitter.com/pIvTVOCS6Z— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 1, 2024
وسيواجه طرابزون في الدور المقبل الفائز من ويسلا كراكو البولندي ورابيد فيينا النمساوي.
وستقام مباراة الذهاب من الدور المقبل يوم الخميس 8 أغسطس والإياب بعد أسبوع.
ويستهل طرابزون الدوري التركي بمواجهة سيفاس سبور يوم 11 أغسطس الجاري.