الدوري الأوروبي - تريزيجيه يشارك في تأهل طرابزون للدور التمهيدي الثالث

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 22:36

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

ساهم محمود حسن "تريزيجيه" في تأهل طرابزون سبور للدور التمهيدي الثالث بالفوز 1-0 على روزومبيروك السلوفاكي إيابا.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وكان تريزيجيه سجل الهدف الأول ذهابا في الفوز بنتيجة 2-0.

وشارك الدولي المصري أساسيا وخرج في الدقيقة 80 والنتيجة تشير للتقدم بهدف دون رد عن طريق هدف الروماني دينيس دراجوش.

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وسيواجه طرابزون في الدور المقبل الفائز من ويسلا كراكو البولندي ورابيد فيينا النمساوي.

وستقام مباراة الذهاب من الدور المقبل يوم الخميس 8 أغسطس والإياب بعد أسبوع.

ويستهل طرابزون الدوري التركي بمواجهة سيفاس سبور يوم 11 أغسطس الجاري.

تريزيجيه الدوري الأوروبي
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