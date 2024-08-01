الدوري الأوروبي - تريزيجيه يشارك في تأهل طرابزون للدور التمهيدي الثالث

ساهم محمود حسن "تريزيجيه" في تأهل طرابزون سبور للدور التمهيدي الثالث بالفوز 1-0 على روزومبيروك السلوفاكي إيابا.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وكان تريزيجيه سجل الهدف الأول ذهابا في الفوز بنتيجة 2-0.

وشارك الدولي المصري أساسيا وخرج في الدقيقة 80 والنتيجة تشير للتقدم بهدف دون رد عن طريق هدف الروماني دينيس دراجوش.

🌟 Denis Draguş, dejavu yaşattı. | #beINSPORTS 🌊 Trabzonspor’a rakip olarak kaydettiği golün bir benzerini, Trabzonspor formasıyla Papara Park’taki ilk maçında kaydetti. pic.twitter.com/pIvTVOCS6Z — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 1, 2024

وسيواجه طرابزون في الدور المقبل الفائز من ويسلا كراكو البولندي ورابيد فيينا النمساوي.

وستقام مباراة الذهاب من الدور المقبل يوم الخميس 8 أغسطس والإياب بعد أسبوع.

ويستهل طرابزون الدوري التركي بمواجهة سيفاس سبور يوم 11 أغسطس الجاري.