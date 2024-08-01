أولمبياد باريس – قبل مواجهة مصر.. مدرب باراجواي: كنا في سيرك.. وإن أرادوا إقصائنا فعليهم قتلنا

شن كارلوس جارا ساجوير المدير الفني لمنتخب باراجواي الأولمبي هجوما لاذعا على منظمي أولمبياد باريس 2024 بعد ما حدث لهم قبل مواجهة مصر غدا الجمعة.

ويلتقي منتخب مصر مع باراجواي في ملعب فيلودروم في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وعانى منتخب باراجواي من عدم قدرته في السفر إلى مارسيليا مساء أمس الخميس لملاقاة مصر وظل حبيسا بين محطتي القطار والمطار بسبب إلغاء رحلتي سفر واضطر للمبيت في باريس.

وتحدث مدرب باراجواي لإذاعة "مونيومينتال 1080 إيه إم" الباراجوانية قائلا: "ما حدث لنا كان أمرا سيئا، لقد قضينا الليلة في المطار وأحد الحراس قرر إخراجنا منه".

وتابع "الأمر كان بمثابة سيرك بوجود العديد من المهرجين الذين أرادوا إخراجنا من هناك".

وأضاف "يوم أمس كان حزينا للغاية بالنظر لما مررنا به لكن رؤية اللاعبين يبلون بلاء حسنا فهذا جعلني أشعر بالسعادة".

وتابع كارلوس جارا ساجوير حديثه "إن إرادوا إقصائنا من البطولة فعليهم قتلنا، لن يخرجونا بالحيل التي كانوا يلعبونها علينا، إن لاعبي فريقي محاربين حقيقيين، إنهم أقوياء وسيبذلون قصارى جهدهم في المباراة".

وأردف "لقد وصلنا للتو إلى مارسيليا وكل اللاعبين أظهروا أنهم محاربين ومستعدون للتضحية".

وتابع "مساء أمس أخرجونا من المطار، لـ50 سنة أسافر دائما وهذا الأمر لم يحدث لي من قبل، عندما تركنا القرية الأولمبية فتشوا حقائبنا واحدة تلو الأخرى".

وأتم مدرب باراجواي حديثه "السيرك كان جميلا بوجود الكثير من المهرجين الذين أرادوا إخراجنا، وآمل أن يكون كل شيء بمثابة قصة نحكيها عندما نحمل الميدالية على صدورنا".

وسبق وكشف مدرب باراجواي عن تشكيل فريقه لملاقاة مصر والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: روبرتو جاتيتو

في الدفاع: دانييل ريفاس- رونالدو دي خيسوس- فابيان بالبوينا- آلان نونيز

في الوسط الدفاعي: آنخيل لوكينا- ماركوس جوميز- وايلدر فييرا

في الوسط الهجومي: دييجو جوميز- جوليو إنسيسو

في الهجوم: مارسيلو بيريز