تقرير: منتخب مصر ضمن المرشحين للمشاركة في الكأس الذهبية 2025

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 21:34

كتب : FilGoal

الكأس الذهبية

يفكر اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم (كونكاكاف) زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة الكأس الذهبية 2025 (كأس أمم أمريكا الشمالية) بتقديم دعوات لدول من خارج القارة.

ووفقا لموقع bolavip الذي نقل من تقارير فإن كونكاكاف يريد دعوة أكثر من فريقان للمشاركة في البطولة.

ويسعى كونكاكاف لرفع عدد الفرق المشاركة من 16 لـ 24 منتخبا، لتصبح البطولة بمثابة كأس عالم مصغرة قبل عام على المونديال.

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وتستضيف أمريكا والمكسيك وكندا نهائيات كأس العالم 2026 ويريدون الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة.

وأشارت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية إلى أن البطولة ستشهد مشاركة 16 منتخبا من أمريكا الشمالية، و2 من الجنوبية و2 من أوروبا و2 من إفريقيا و2 من آسيا.

وأوضح التقرير أن كونكاكاف يعتزم استضافة كل من كولومبيا وأوروجواي من أمريكا الجنوبية واليابان وكوريا الجنوبية من آسيا ومصر والسنغال من إفريقيا وإسبانيا وفرنسا من أوروبا.

ومن المنتظر أن تبدأ النسخة المقبلة من الكأس الذهبية في 14 يونيو 2025.

وتوج منتخب المكسيك باللقب في نسخة 2023 الأخيرة بالفوز على بنما في النهائي.

ويمتلك منتخب المكسيك 9 ألقاب ويليه أمريكا بـ 7 ألقاب ثم كندا بلقب وحيد.

وسبق أن تم دعوة فرق البرازيل وكولومبيا وبيرو وكوريا الجنوبية والإكوادور وجنوب إفريقيا وقطر للمشاركة في البطولة من قبل.

وشارك منتخب جنوب إفريقيا في نسخة 2005 وودع من ربع النهائي.

فيما شارك منتخب قطر في نسختي 2021 و2023 وأنهى الأول في نصف النهائي والثانية في ربع النهائي.

الكأس الذهبية منتخب مصر جولد كب
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